Dernière mise à jour: il y a 56 minutes

Publié: il y a 57 minutes

Une tragédie s'est produite samedi à Soleure. Une quinquagénaire est décédée après avoir été repêchée inerte de la rivière.

Une femme meurt en nageant dans l'Aar à Soleure

Les secours n'ont rien pu faire. Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

ATS Agence télégraphique suisse

Une femme a perdu la vie samedi à Soleure alors qu'elle nageait dans l'Aar, indique la police cantonale dimanche dans un communiqué. Un problème médical est soupçonné. La quinquagénaire est décédée à l'hôpital après que les secours l'ont repêchée. Elle était déjà inerte quand les forces d'intervention l'ont retrouvée.