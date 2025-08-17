DE
Problème médical soupçonné
Une femme meurt en nageant dans l'Aar à Soleure

Une tragédie s'est produite samedi à Soleure. Une quinquagénaire est décédée après avoir été repêchée inerte de la rivière.
Les secours n'ont rien pu faire.
Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY
Une femme a perdu la vie samedi à Soleure alors qu'elle nageait dans l'Aar, indique la police cantonale dimanche dans un communiqué. Un problème médical est soupçonné. La quinquagénaire est décédée à l'hôpital après que les secours l'ont repêchée. Elle était déjà inerte quand les forces d'intervention l'ont retrouvée.

