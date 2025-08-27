Publié: il y a 44 minutes

Un homme de 40 ans est décédé mardi après un accident de baignade à Sutz, sur le lac de Bienne. Malgré les efforts des secouristes, le nageur en difficulté n'a pas pu être sauvé. Une enquête a été ouverte par le Ministère public régional.

Un baigneur perd la vie dans le lac de Bienne

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. (Image d'illustration) Photo: Pius Koller

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme domicilié dans le canton de Berne est décédé mardi après-midi dans un accident de baignade à Sutz (BE), sur la rive sud du lac de Bienne. Le Ministère public régional du Jura bernois-Seeland a ouvert une enquête.

Sorti de l'eau inconscient

L'accident s'est produit mardi peu après 15h00 dans le lac de Bienne. Selon les premiers éléments, un nageur s'est retrouvé en difficulté près de la plage Von Rütte-Gut, pour des raisons qui restent à déterminer. Plusieurs personnes sont parvenues à sortir de l'eau le malheureux, inconscient. Ils ont immédiatement entamé des mesures de premiers secours, explique mercredi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

Le Suisse de 40 ans domicilié dans le canton de Berne est décédé peu de temps après à l'hôpital, malgré les efforts entrepris et l'intervention d'une ambulance ainsi que d'un hélicoptère de la Rega. La police de la navigation a également été mobilisée.