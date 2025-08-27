DE
FR

Sorti de l'eau inconscient à Sutz
Un baigneur perd la vie dans le lac de Bienne

Un homme de 40 ans est décédé mardi après un accident de baignade à Sutz, sur le lac de Bienne. Malgré les efforts des secouristes, le nageur en difficulté n'a pas pu être sauvé. Une enquête a été ouverte par le Ministère public régional.
Publié: il y a 44 minutes
Partager
Écouter
Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. (Image d'illustration)
Photo: Pius Koller
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un homme domicilié dans le canton de Berne est décédé mardi après-midi dans un accident de baignade à Sutz (BE), sur la rive sud du lac de Bienne. Le Ministère public régional du Jura bernois-Seeland a ouvert une enquête.

Sorti de l'eau inconscient

L'accident s'est produit mardi peu après 15h00 dans le lac de Bienne. Selon les premiers éléments, un nageur s'est retrouvé en difficulté près de la plage Von Rütte-Gut, pour des raisons qui restent à déterminer. Plusieurs personnes sont parvenues à sortir de l'eau le malheureux, inconscient. Ils ont immédiatement entamé des mesures de premiers secours, explique mercredi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

Le Suisse de 40 ans domicilié dans le canton de Berne est décédé peu de temps après à l'hôpital, malgré les efforts entrepris et l'intervention d'une ambulance ainsi que d'un hélicoptère de la Rega. La police de la navigation a également été mobilisée.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus