Michel Jeanneret, rédacteur en chef de Blick en Suisse romande, rejoint trois visages de la RTS à la tête de l'actu et des sports. Photo: RTS

Léo Michoud Journaliste Blick

Un départ de Blick pour quatre nouvelles rédactrices et rédacteurs en chef de la RTS. Le média de service public annonce ce jeudi 19 juin une réorganisation à la tête du service de l'actualité et des sports. Cette nouvelle équipe à la tête de l'éditorial entrera en fonction début 2026.

La journaliste Nathalie Ducommun est nommée rédactrice en chef des Sports, tandis que Cynthia Gani et Pierre-Olivier Volet – respectivement rédactrice en chef adjointe et rédacteur en chef de l'actualité TV actuels – prennent la tête de l'actualité. Aux côtés de ces derniers, un nouveau venu dans le giron de la RTS: l'actuel rédacteur en chef de Blick en Suisse romande, Michel Jeanneret.

Le Vaudois a rejoint Ringier, éditeur de Blick, en 2010 comme rédacteur en chef de L'illustré. En 2020, il a joué un rôle clé dans la création de la rédaction romande du Blick. «Sous sa direction éditoriale, Blick est devenu en moins de quatre ans le troisième média privé de Suisse romande en terme d'audience», communique de son côté Ringier.

«Je le remercie pour son travail, son engagement et son sens aigu de la pertinence journalistique, et je lui souhaite beaucoup de succès et de créativité à la RTS», déclare Ladina Heimgartner, CEO de Ringier Médias au niveau suisse.

Déménagement, réorganisation et digitalisation

Cette annonce sonne le départ de Laurent Caspary et Nicolas Roulin pour l'actu et de Massimo Lorenzi, qui prend sa retraite des sports. «A l’heure où la déclinaison du sport, sur le service public, est l’objet de réflexions nourries, nous avions besoin d’une personnalité forte et reconnue pour reprendre la rédaction suite au départ en retraite de Massimo Lorenzi. Nathalie Ducommun incarne ce renouveau», assure Christophe Chaudet, directeur du département actualité et sports.

«Avec ces nominations et cette nouvelle organisation, nous donnons corps au projet de rassemblement des rédactions de l’Actualité, dans une perspective éditoriale qui privilégie l’approfondissement journalistique, le développement du digital et une attention plus soutenue aux besoins du public, indique le directeur. Cette équipe va porter une nouvelle offre d’information que l’on veut plus fluide et plus accessible tout au long de la journée. Elle incarne le changement dans la continuité.»

Cette réorganisation renforce la tendance de la RTS à mettre l'accent sur le numérique. Un autre grand évènement viendra bousculer les rédactions début 2026: le déménagement à Ecublens, près de l'EPFL, de (presque) toutes les équipes de Genève comme de Lausanne. Les rédactions de l’actualité TV, radio et digital, seront regroupées en une seule entité.