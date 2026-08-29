Ranz des vaches et show aérien pour la 20e d'Avenches Tattoo

La 20e édition d'Avenches Tattoo débute jeudi au Haras national suisse. Près de 500 musiciens se rassembleront pour un final émouvant autour du célèbre Ranz des vaches, célébrant la tradition musicale suisse.

ATS Agence télégraphique suisse

La 20e édition du Festival international de musique militaire Avenches Tattoo débute jeudi au Haras national suisse. Outre des ensembles de prestige, cet anniversaire sera marqué par un final autour du Ranz des vaches (Lyoba), qui réunira près de 500 musiciens.

«Cette séquence finale se veut à la fois ancrée dans la tradition et chargée d'émotion, rassemblant l'ensemble des artistes dans une apothéose spectaculaire. Dix ans après une édition dédiée à la Gruyère, faire résonner à nouveau le Lyoba dans le final s'imposait comme une évidence. Ce sera un moment chargé d'émotion, qui fait écho tant à la Fête des Vignerons de Vevey qu'à la ferveur fribourgeoise actuelle», explique le directeur musical Etienne Mounir, cité dans un communiqué.

Evénement unique en Suisse romande, Avenches Tattoo a vu le jour il y a 27 ans sous le nom d'Aventicum Musical Parade. Il a eu lieu tous les deux ans jusqu'en 2012 puis chaque année depuis 2013. Depuis ses débuts, Avenches Tattoo combine un fort ancrage dans les traditions musicales avec une volonté de renouvellement permanent. Cela se traduit par des tableaux musicaux et visuels précis et un répertoire en constante évolution, mêlant styles et genres, souligne l'organisation.

«On est loin des marches militaires d'autrefois. Aujourd'hui, le public découvre un véritable show, où musique, mouvement et mise en scène ne font qu'un», commente Ludovic Frochaux, directeur d'Avenches Tattoo. Ces dernières années, la fréquentation avoisine généralement les 15'000 spectateurs.

Une première en Suisse

Parmi les ensembles de prestige annoncés pour cette 20e édition: la Banda de Musica da Força Aérea Portuguesa, la formation de l'armée de l'air portugaise qui se produira pour la première fois en Suisse, le Band of His Majesty's Royal Marines Collingwood ou encore la Musique des Troupes de Marine, basée à Versailles, formation de référence de l'Armée de Terre française qui se produira pour la première fois à Avenches.

La scène musicale suisse ne sera pas en reste, avec notamment la Fanfare d'Ecole de recrues 16-2 et le groupe de tambours Majesticks, qui fêtera ses quinze ans. Celui-ci proposera des collaborations exclusives, notamment avec le Corps of Drums des Royal Marines, initiées lors du Mountbatten Festival 2026 à Londres.

Au programme aussi, les Ténors de la Févigne, qui se sont rencontrés lors de la Fête des vignerons 2019 et ont récemment participé à l'émission The Voice sur TF1. Sans oublier les chevaux des Franches-Montagnes du Haras national pour une séquence équestre.

Spectacle «exclusif»

Autre temps fort de cette édition 2026: la participation «exceptionnelle» du PC-7 TEAM en ouverture du festival. Ambassadeurs des Forces aériennes suisses, ils produiront une démonstration aérienne «en exclusivité» le jeudi à 18h30. Le show sera visible gratuitement depuis le «Tattoo Square», situé à proximité immédiate du Haras national suisse.

Le centre-ville d'Avenches accueillera une nouvelle fois un défilé gratuit le samedi entre 11h00 et 12h00.