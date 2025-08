1/4 Avec le Military Brass Band of the 194th Pontoon Bridge Brigade, l'armée ukrainienne se produira à Avenches (VD) cet été. Photo: PATRICK STRAUB

Léo Michoud Journaliste Blick

Cet été, des militaires ukrainiens paraderont à Avenches (VD)... avec trompettes et tambours. Pour sa 19e édition (du 4 au 6 septembre), l'organisation du Tattoo d'Avenches annonce ce mercredi 6 août la «participation exceptionnelle» d'un orchestre venu d'Ukraine. Très suivi sur TikTok, le «Military Brass Band of the 194th Pontoon Bridge Brigade», rattaché au Ministère de la Défense ukrainien, se produira dans notre Haras national aux côtés d'autres fanfares militaires suisses et internationales.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Ses musiciens sont d'ordinaire engagés au sein de l'armée ukrainienne dans des opérations de «transport spécial», comme la construction de ponts flottants. Cette prestation aura une saveur spéciale, puisqu'il faut remonter à 2002 pour retrouver un groupe ukrainien dans la programmation du Tattoo romand – bien avant l'invasion par la Russie.

«Fiers et reconnaissants»

«Compte tenu de la situation en Ukraine, la venue de cet orchestre prend une résonance particulière, souligne le directeur du festival, Ludovic Frochaux. Malgré le contexte, ces musiciens poursuivent leur travail avec professionnalisme et engagement. Nous sommes fiers et particulièrement reconnaissants de pouvoir les accueillir pour cette 19e édition.»

Fondé en 2004 à Novomoskovsk, dans la région de Dnipropetrovsk, l'orchestre est dirigé par le colonel Bogdan Zadorozhny. L'ensemble jouit d'une «solide réputation» par la qualité de ses prestations et le soin apporté à ses mises en scène. «Humour subtil, rigueur musicale, puissance sonore: leur participation promet d’être l’un des temps fort de cette édition», annonce l'événement culturel vaudois, dont le reste de la programmation mettra l'accent sur les «horizons celtiques».