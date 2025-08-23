A Villeneuve (VD), une habitante a découvert un python royal sur le palier d’une porte en rentrant chez elle, pensant d’abord qu’il s’agissait d’un jouet. Alertés, les pompiers du SDIS, peu habitués à ce type d’animal, sont intervenus.

Un python royal découvert dans les rues de Villeneuve

Un python royal de 85 centimètres a été découvert dans les rues de Villeneuve par une habitante. (Image prétexte) Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

En revenant chez elle après une balade, la semaine dernière, en compagnie de son mari, une habitante de Villeneuve (VD) a croisé la chemin d'un python royal. Le reptile avait pris ses quartiers sur le palier d'une porte.

L'information, révélée ce samedi par «24 heures», a été confirmée par le major Yves Dubuis, commandant du SDIS (Service de défense incendie et de secours) du Haut-Lac. Alertés par l'habitante de Villeneuve, les pompiers ont capturé le serpent. Les hommes du SDIS ont suivi une formation pour mener ce type d'intervention.

Cependant, jamais encore le SDIS a eu affaire à un python. Il y a eu la capture d'un iguane une fois, se souvient le major Dubuis. Pour les serpents, les interventions concernent habituellement des couleuvres ou des vipères. La récupération de NAC (nouveaux animaux de compagnie) demeure encore l'exception.

La femme qui a découvert le python a été interrogée par «24 heures». Elle a déclaré avoir aperçu une «chose, qui était presque jaune fluo, au bas d’une porte juste à côté» de son immeuble. Elle a pensé «qu’un enfant avait dû oublier un serpent en plastique». Mais quand elle s'est approchée, la forme «a commencé à bouger».