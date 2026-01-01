La Ville de Fribourg et le bureau d'architecture zurichois Dürig AG ont signé un accord autour de la réalisation de la salle Equilibre. Confidentielle, cette entente ouvre la voie à des améliorations du bâtiment.

ATS Agence télégraphique suisse

Au titre des satisfactions de l'année écoulée, la Ville de Fribourg peut mentionner l'épilogue du litige datant de 2011 autour de la réalisation de la salle Equilibre. Une convention a été signée récemment entre le bureau d'architecture zurichois Dürig AG et la commune.

Confidentiel, l'accord met un point final au différend entre les parties, s'est réjouie la Ville de Fribourg. Il ouvre également la porte à des améliorations à terme de la salle de spectacle livré il y a déjà 14 ans, concernant notamment son aspect extérieur et son intégration dans le contexte de la place Jean-Tinguely.

L'idée des parties consiste à éviter que «le litige ne prenne des dimensions encore plus importantes et que, le cas échéant, le recours aux connaissances approfondies du bâtiment du créateur de la salle serve le projet d'amélioration». Il faut dire que «l'apport à la culture de l'outil n'est plus à prouver», précise le communiqué.

Gain de paix

«Par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité, chaque partie retire ses conclusions respectives dans le cadre du procès pendant devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine». Pour rappel, la réalisation du Théâtre Equilibre a coûté au final près de 50 millions de francs, avec un dépassement de 16 millions.

L'édifice avait bénéficié de plusieurs améliorations non prévues dans le projet initial, portant notamment sur la machinerie de scène, les surfaces de bureaux et l’espace réservé à la gastronomie. Pour ces réalisations, Dürig réclamait une rallonge de 2,3 millions, après avoir été payé un peu plus de 5 millions contractuellement.

Soulagement

Estimant que les prestations fournies présentaient des lacunes, la Ville de Fribourg avait demandé pour sa part le remboursement de 926'000 francs, a rappelé La Liberté en évoquant l'affaire. «Personnellement, je suis soulagé», a confié le syndic de Fribourg Thierry Steiert au site Frapp.ch et sur les ondes de Radio.Fr.

Ce dernier explique que les deux parties ont compris qu'en l'absence d'accord, «les frais risquaient de dépasser ce qui est raisonnablement défendable». «L’état de la façade du théâtre n’est satisfaisant pour personne, et le bâtiment gagnerait à être mieux intégré à son environnement direct», note-t-il encore.