Un incendie s'est déclaré dans un immeuble à Châtel-St-Denis ce mardi 29 juillet aux alentours de 12h, déclare la police cantonale. fribourgeoise. 20 personnes ont été évacuées et le feu a été maîtrisé. Une enquête est ouverte.

Luisa Gambaro Journaliste

Un incendie s'est déclaré dans un immeuble à Châtel-St-Denis sur la rue des Artisans, ce mardi 29 juillet aux alentours de 12h. Des pompiers, des ambulances et des patrouilles de police ont été envoyés sur place, 20 personnes ont été évacuées. Une autre a été incommodée par la fumée.

Les pompiers ont réussi à contenir l'incendie dans les combles et les 10 locataires des six appartements ont été relogés, les autres habitants ont pu regagner leur logement. Le montant des dommages n'a pas encore été estimé et la police cantonale fribourgeoise déclare qu'une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de l'incendie.