1/6 Un incendie s'est déclaré samedi matin dans le canton de Soleure. Photo: Lecteur reporter

Angela Rosser

Des photos prises par des lecteurs de Blick montrent une énorme colonne de fumée au-dessus de Breitenbach, dans le canton de Soleure, samedi matin. L'entrepôt d'une fabrique de feux d'artifice a pris feu.

«Il y a eu une énorme détonation. Ensuite, une colonne de fumée s'est formée et tout a commencé à brûler», écrit un lecteur. Un autre déclare: «Cela a commencé comme un feu d'artifice. Il y a eu un grand bruit, puis une explosion et une fumée noire s'est répandue dans l'air». Sur des séquences vidéo du brasier fournies par nos lecteurs, on peut entendre les violentes détonations et les sirènes des secours. Il est également possible de décerner le sifflement typique que l'on entend lorsque des fusées sont allumées.

La police cantonale de Soleure confirme une intervention après un signalement reçu vers 7h30 concernant une explosion. Alertswiss a de son côté lancé un avertissement et recommande d'éviter la zone concernée et de fermer portes et fenêtres. Selon un riverain, des équipes de secours sont à l'œuvre depuis 7h45. On ignore pour l'heure si l'incident a fait des blessés.

Développement suit