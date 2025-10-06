DE
FR

La police ne l'a pas encore retrouvé
Un homme armé d’un couteau braque un magasin à Bienne en pleine journée

Un homme armé d’un couteau a braqué un commerce biennois samedi 4 octobre peu avant 12h30, s’enfuyant avec de l’argent dérobé. La police a lancé une recherche immédiate, sans succès pour le moment. Aucun blessé n’est à déplorer.
Publié: il y a 52 minutes
La police bernoise est intervenue rapidement, mais le suspect reste introuvable. (Image prétexte)
Photo: KEYSTONE
DIMITRI_FACE.jpg
Dimitri FaravelJournaliste Blick

Ce samedi 4 octobre 2025, peu avant 12h30, un vol à main armée a été commis dans un commerce de la rue de l’Argent, près de la Place Centrale de Bienne.

D'après un communiqué de la Police cantonale bernoise, un individu, encore non identifié à ce stade, s’est introduit dans le magasin, y est resté quelques minutes, puis a menacé une employée à l’aide d’un couteau, exigeant qu’elle lui remette de l’argent liquide. Il s’est ensuite enfui avec le butin en direction de la place de la Croix.

Alertée rapidement, la police s’est rendue sur les lieux et a immédiatement lancé des recherches, qui n’ont cependant pas permis, pour l’instant, d’interpeller le suspect. Aucun blessé n’est cependant à déplorer.

Une enquête a été ouverte, placée sous la conduite du Ministère public régional du Jura bernois–Seeland, afin d’identifier et retrouver l’auteur de ce brigandage.

