Lausanne va éteindre 120 lampadaires dans ses zones foraines

Pour favoriser la biodiversité, Lausanne va éteindre des lampadaires. (image d'illustration)

ATS Agence télégraphique suisse

La Ville de Lausanne va tester fin mars l'extinction complète de 120 lampadaires dans les zones foraines de son territoire, plus précisément dans les quartiers périphériques de Vernand, Montheron, Chalet-à-Gobet, Montblesson et Vers-chez les-Blanc. Objectif: rendre la nuit plus favorable à la biodiversité.

La capitale vaudoise rappelle qu'elle a prévu, dans le cadre de son Plan lumière II (2024-2033), d'instaurer «une trame noire», soit des portions de territoire maintenues dans une certaine obscurité pour préserver la biodiversité, indique-t-elle mercredi dans son communiqué.

un geste pour la biodiversité

A la suite d'une démarche participative avec les habitants des quartiers concernés, un test d'extinction sur 120 luminaires identifiés comme «superflus ou isolés» a été décidé. «Certains tronçons traversent des cordons boisés importants pour la biodiversité et sont peu fréquentés durant la nuit, ou seulement par des automobilistes qui disposent déjà de phares.

D'autres sont simplement isolés, sans habitation», explique le municipal Xavier Company, cité dans le communiqué. Et d'ajouter: «Nous souhaitons n'éclairer que là où c'est réellement utile et nécessaire.» Des panneaux d'information ont été installés sur place et une information a été transmise aux habitants.

Décision définitive l'an prochain

L'automne prochain, quelque 400 autres lampadaires seront remplacés par des modèles LED et environ 100 seront reprogrammés pour mettre en œuvre des extinctions au cours de la nuit.

Ces différentes démarches feront l'objet d'un suivi régulier et un questionnaire sera envoyé aux habitants concernés au printemps 2026. La Ville établira alors les plans et suppressions de lampadaires définitifs.

La suite de la mise en œuvre du Plan lumière sur le reste du territoire suivra la même logique. Les prochaines démarches participatives devraient avoir lieu à l'automne 2025 ou au printemps 2026.