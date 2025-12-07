Dimanche, un motard a perdu le contrôle de son véhicule et a chuté sur l'autoroute A1 entre La Sarraz et l'aire de repos de Bavois dans le canton de Vaud. Là, il a été renversé par au moins une voiture. Il est décédé sur le lieu de l'accident.

Un Français fait une chute mortelle en moto sur l'A1

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

L'accident est terrible: tôt dimanche matin, vers 5 heures, un accident de la circulation s'est produit sur l'autoroute A1 entre La Sarraz (VD) et l'aire de repos de Bavois (VD).

Selon les premières constatations des gendarmes dépêchés sur place, un motard de 24 ans a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison encore indéterminée. Il a été éjecté et est tombé sur la chaussée, où il a été percuté par au moins un véhicule. Malgré les mesures de sauvetage immédiates, l'homme – un Français domicilié dans le canton de Neuchâtel – est décédé sur le lieu de l'accident.

La police recherche des témoins

Dans le cadre de l'enquête confiée à l'unité circulation de la gendarmerie, la police cantonale vaudoise lance un appel à témoins. Sont recherchés les éventuels conducteurs de véhicules qui auraient pu accrocher le motocycliste, ainsi que toute personne disposant d'informations susceptibles de faire avancer l'enquête. Elles sont priées de s'annoncer au 021 343 15 10 ou de contacter le poste de police le plus proche.

L'autoroute est restée fermée jusqu'à 11h30 pour la durée des opérations de sauvetage, du constat technique de l'accident et du nettoyage de la chaussée. Quatre patrouilles de gendarmerie, dont des spécialistes de l'unité de circulation, un médecin urgentiste du SMUR, une ambulance CSU-NVB, un hélicoptère de la REGA, des collaborateurs de la DGMR (SIERA) ainsi qu'un service funéraire ont été mobilisés.