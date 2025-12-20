DE
FR

Trois citernes encore en feu
En Ukraine, les stocks d'huile d'une entreprise genevoise bombardés par la Russie

L'entreprise genevoise Allseeds Group a été frappée par la Russie près d'Odessa, détruisant ses stocks d'huile de tournesol. Le directeur rapporte un mort, deux blessés et des milliers de tonnes d'huile perdues.
Publié: il y a 42 minutes
Allseeds Group est actif en Ukraine dans le commerce de céréales et d'huile depuis 28 ans.
Photo: PETER KNEFFEL
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des stocks d'huile de tournesol de l'entreprise genevoise Allseeds Group ont été bombardés par la Russie près d'Odessa, a indiqué samedi son directeur à Keystone-ATS. Il a fait état d'un mort et deux blessés dans l'attaque. Des milliers de tonnes d'huile sont perdues.

«Nos installations dans le port de Pivdenniy, situé à 50 km à l'est d'Odessa, ont été bombardées la semaine dernière, hier soir et ce matin. Trois citernes sont actuellement encore en feu», a déclaré Kees Vrins. Selon lui, il est trop tôt pour donner un inventaire précis des dégâts. «Il s'agit du huitième bombardement depuis le début de la guerre», a précisé M. Vrins, dont l'entreprise est active en Ukraine dans le commerce de céréales et d'huile depuis 28 ans.

