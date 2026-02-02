Aux audiences sur les responsabilités au «Constellation», le nombre d'avocats de victimes ne cesse d'augmenter. Pour caser tout le monde, la justice valaisanne doit déménager à la HES-SO Valais-Wallis.

La foule d'avocats force la justice valaisanne à déménager ses auditions

Léo Michoud Journaliste Blick

Plus les jours passent, plus l'instruction pénale sur l'incendie mortel de Crans-Montana prend de l'ampleur. A Sion, les avocats des victimes se déplacent en nombre pour cuisiner prévenus et témoins. Si bien que la justice valaisanne se voit dans l'obligation de déménager, dévoile «Le Temps» ce lundi 2 février.

Les audiences à venir n'auront plus lieu dans les salles de l'Office central du Ministère public, mais dans l'aula Energypolis de la HES-SO Valais-Wallis. Il s'agit de passer devant les trois procureures en charge du dossier, mais surtout de répondre aux myriades de questions des hommes et des femmes de loi qui défendent les familles de victimes.

Nombre d'avocats en hausse

Le 6 et le 9 février, ce sera le tour des deux personnes ayant occupé le rôle de chargés de sécurité de la commune de Crans-Montana. Quelques jours plus tard, le couple Moretti et leurs avocats seront de retour face à leurs accusateurs – le 11 février pour Jacques et le 12 février pour Jessica.

«A ce jour, environ cent trente parties plaignantes et civiles ont été constituées, représentées par une cinquantaine d’avocats», a indiqué le Ministère public dans un communiqué publié le 23 janvier dernier. Le statut de partie plaignante, qui donne accès au dossier, a été refusé à la Commune, mais d'autres familles de victimes ont pu l'obtenir ces dernières semaines.

«Le Temps» fait état de «nombreuses procurations envoyées par des conseils qui annoncent plaintes et volonté de participer à la procédure». Jusque là, les audiences du 20 et 21 janvier se sont déroulées dans les locaux habituels, mais en séparant les participants en deux groupes – l'un suivant les discussions par visioconférence, depuis une salle au sous-sol.

Enjeu de sécurité des audiences

Les auditions et les audiences sont menées aussi bien par la police que par l'organe judiciaire. Elles concernent aussi bien les quatre prévenus actuels que les personnes appelées à donner des renseignements (PADR) – parmi lesquelles le commandant des pompiers de Crans-Montana David Vocat, informe la RTS ce lundi 2 février.

Dans ce nouveau lieu, des questions de sécurité pourraient se poser. Ce samedi à Lutry, lors de la marche blanche en hommage aux victimes locales, plusieurs parents et proches se sont montrés impatients et très critiques de la justice valaisanne.

Pour le bon déroulement de ses procédures, le Ministère public aimerait éviter que les esprits ne s'échauffent encore. A la suite de cette instruction pénale, plusieurs personnes voient venir le «procès du siècle» en raison du nombre de plaignants... et d'une émotion qui n'est pas près de s'estomper.