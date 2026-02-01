La 41ᵉ victime de l'incendie est un jeune de Lutry

La tragédie de Crans-Montana s’est encore alourdie. Après l’annonce, dimanche matin, du décès d’un jeune hospitalisé, 20 Minutes dévoile désormais l’identité de la 41ᵉ victime de cette tragique nuit du Nouvel An. Il s'agit d'un jeune homme de 18 ans originaire de Lutry.

Ce dernier est décédé samedi au Hôpital universitaire de Zurich, où il était soigné depuis l’incendie survenu dans la nuit de la Saint-Sylvestre.

«Un autre ange est parti»

L’information a été confirmée sur Instagram par le père de Trystan, un jeune de 17 ans mort dans le même incendie. Dans un message bouleversant, il écrit: «Un autre ange est parti. Au revoir A., tu resteras à jamais dans nos cœurs.»

Selon 20 Minutes, le jeune basketteur, se trouvait encore dans un état stable le 9 janvier, jour du deuil national. Les circonstances exactes qui ont conduit à son décès restent pour l’instant inconnues.