L'A1 est temporairement fermée entre Chavornay et La Sarraz. Un accident en est la cause, annonce la police cantonale vaudoise, citée par «20 minutes»

Trafic perturbé dans le canton de Vaud

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Le trafic routier est perturbé dans le canton de Vaud à la suite d'un accident. L'autoroute A1 a en effet été bouclée entre Chavornay et La Sarraz, annonce sur X la police cantonale vaudoise, citée par «20 minutes».



Une déviation a été mise en place. La durée de cette fermeture est indéterminée.