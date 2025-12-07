Leo VonlanthenJournaliste Blick
Le trafic routier est perturbé dans le canton de Vaud à la suite d'un accident. L'autoroute A1 a en effet été bouclée entre Chavornay et La Sarraz, annonce sur X la police cantonale vaudoise, citée par «20 minutes».
Une déviation a été mise en place. La durée de cette fermeture est indéterminée.
