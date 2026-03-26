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Trafic dans le Jura
Saisie record! 12 tonnes de tabac de contrebande détruites

Douze tonnes de tabac de contrebande ont été détruites dans le Jura jeudi. Une saisie record liée à un trafic destiné au marché clandestin en France.
Publié: il y a 22 minutes
Enorme saisie de cigarettes de contrebande dans le Jura. (image d'illustration)
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ATS Agence télégraphique suisse

Les douanes ont annoncé la destruction jeudi dans le Jura de 12 tonnes de cigarettes saisies en octobre dernier sur l'autoroute A39. La saisie remonte à fin octobre 2025, quand les douaniers ont retrouvé 60'000 cartouches de cigarettes destinées au marché clandestin dans un camion censé transporter du papier.

Le chauffeur, bulgare, a été condamné fin octobre à deux ans de prison dont un avec sursis, 7,8 millions d'euros d'amende et 10 ans d'interdiction du territoire français, indiquent les douanes. «Il s'agit d'une saisie record pour notre région», selon la direction des douanes de Besançon, compétente pour la Franche-Comté.

Selon l'Union des fabricants (Unifab), une association de défense et de promotion de la propriété intellectuelle, près de la moitié des cigarettes consommées en France sont illicites, issues de la contrefaçon ou de la contrebande. Le tabac échappant à la fiscalité représentait une perte fiscale de 4,3 milliards d'euros en 2023, d'après un rapport des douanes. Des trafiquants de drogue se diversifient dans le tabac, en raison du risque judiciaire moindre en cas d'arrestation.

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