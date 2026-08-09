Cabines saccagées et matériel dérobé: des voleurs pillent les tracteurs et les moissonneuses-batteuses dans les exploitations agricoles suisses. Les chiffres grimpent en flèche, particulièrement en Suisse romande.

Lino Schaeren

Ils frappent à la nuit tombée. C’est seulement au petit matin, en grimpant dans leurs tracteurs, que les agriculteurs découvrent le carnage: des cabines forcées, des écrans arrachés et des récepteurs GPS disparus. Des voleurs effrontés dérobent du matériel coûteux directement dans les exploitations.

Dans le Seeland bernois, la police cantonale de Berne a enregistré une recrudescence de ce type de cas au cours des deux derniers mois, comme l’a récemment rapporté le «Bieler Tagblatt». Mais le phénomène a désormais gagné l’ensemble de la Suisse.

La situation est particulièrement dramatique en Suisse romande. Alors que le canton de Vaud n’enregistrait que deux à six vols par an entre 2021 et 2025, les chiffres ont littéralement explosé en 2026. Selon la police cantonale vaudoise, pas moins de 20 vols ont déjà été comptabilisés depuis le début de l'année, dont 17 survenus uniquement depuis cet été. Une hausse vertigineuse qui marque une rupture nette avec les années précédentes.

Plusieurs centaines de milliers de francs de dommages

En Suisse alémanique aussi, les voleurs laissent les agriculteurs désemparés. En Thurgovie, où aucun cas de ce type n’avait été enregistré entre 2021 et 2025, cinq vols de ce genre ont déjà été commis en 2026 – la valeur totale des biens volés s’élève ici, selon la police cantonale, à plusieurs centaines de milliers de francs. Dans le canton de Soleure, des inconnus ont dépouillé en juin quatre tracteurs de la marque John Deere. Les agriculteurs ont ainsi subi un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs.

Les criminels s'en prennent principalement aux machines de la marque John Deere. Ce n'est pas un hasard: ces machines sont polyvalentes et peuvent être rapidement revendues au marché noir. La valeur de ces biens est donc considérable: selon le modèle, le matériel volé coûte entre 10'000 et 30'000 francs.

Les auteurs savent exactement ce qu’ils recherchent. La police cantonale d’Argovie souligne d’ailleurs qu’il ne s’agit certainement pas de voleurs occasionnels. Il s’agirait plutôt de gangs spécialisés dans ce type de vols.

La police fédérale est en alerte

Une analyse que partage également l’Office fédéral de la police (Fedpol). Le porte-parole Vincent Bürgy confirme que les vols de GPS sur les machines agricoles se multiplient dans toute l’Europe depuis 2023. Certes, le travail d’enquête concret incombe aux différents cantons. Mais Fedpol participe activement à l’échange international d’informations et collabore étroitement avec l’agence européenne de police Europol.

Car la Suisse n'est pas un cas isolé: le phénomène frappe de plein fouet d'autres pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et surtout la France. Là-bas aussi, les malfaiteurs visent quasi exclusivement les équipements John Deere de dernière génération. Il faut dire que ces appareils très coûteux constituent des proies faciles: les engins agricoles sont souvent stationnés dans des endroits isolés, directement en lisière de champ ou sous des hangars ouverts. En quelques minutes à peine, ce matériel de grande valeur et non sécurisé est démonté.

La France enchaîne les coups de filet

De récents succès dans les enquêtes en France montrent à quel point les auteurs de ces délits sont bien organisés. La gendarmerie y surveille depuis longtemps des réseaux criminels qui commettent de nombreux vols en très peu de temps avant de disparaître à nouveau du territoire national. En mars 2025, dans le sud-ouest de la France, les enquêteurs ont démantelé un réseau roumain, saisi 34 appareils GPS d’une valeur de 720'000 euros et estimé le préjudice total causé par ce gang à plus de 1,5 million d’euros.

En août 2025, deux ressortissants lituaniens ont été arrêtés sur une autoroute. Dans la cachette de leur complice se trouvaient 18 antennes, 58 consoles de navigation, des moteurs de direction et des volants. Les autorités françaises ont porté un coup encore plus dur fin 2025, en collaboration avec Eurojust et Europol. Une organisation lituanienne, responsable de plus de 150 vols représentant un préjudice de 2,5 millions d’euros, a été démantelée.

Le butin avait été systématiquement exporté vers la Lituanie ainsi qu’aux Etats-Unis. Lors d’une opération sans précédent, des enquêteurs ont sillonné la France en décembre 2025 afin de restituer personnellement 100 antennes saisies à 30 agriculteurs lésés.

Les systèmes GPS réapparaissent en Europe de l’Est

En Suisse, les résultats des enquêtes restent pour l’instant modestes. Grâce aux signaux émis par les appareils GPS volés, une chose est toutefois claire: le butin suisse réapparaît lui aussi régulièrement en Europe de l’Est.

Pour les agriculteurs concernés, c’est une maigre consolation. Tant que les bandes frappent de nuit, cela signifie pour eux encore plus de travail après de longues journées de récolte. Pour beaucoup, la journée ne s’achève désormais que lorsque la cabine du tracteur est entièrement vidée et que le matériel coûteux est mis à l’abri dans la maison.