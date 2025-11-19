Le Théâtre populaire romand (TPR) annonce un changement de direction. Françoise Boillat et Guillaume Béguin prendront les rênes de l'institution le 1er juillet 2026, succédant à Anne Bisang après douze ans de mandat. Cette transition marque une nouvelle ère pour le TPR.

Françoise Boillat et Guillaume Béguin à la tête du Théâtre populaire romand

Françoise Boillat et Guillaume Béguin à la tête du Théâtre populaire romand

Le Théâtre populaire romand aura droit à une nouvelle direction. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La comédienne Françoise Boillat et le metteur en scène Guillaume Béguin vont diriger le Théâtre populaire romand (TPR) dès le 1er juillet 2026. Le duo succédera à Anne Bisang, après une période de transition en juin.

Anne Bisang, qui quittera ses fonctions après douze ans de direction, soutient cette nomination. Citée par «Le Temps», elle se dit «heureuse que des artistes (lui) succèdent» et qu’ils apportent leur «singularité» au moment où des défis attendent l’institution, notamment la rénovation du bâtiment du Beau-Site.

Cette nomination intervient au terme d’un processus de recrutement lancé à l’été 2025, a indiqué mercredi le TPR dans un communiqué mercredi.