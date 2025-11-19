DE
FR

Anne Bisang tire sa révérence
Françoise Boillat et Guillaume Béguin à la tête du Théâtre populaire romand

Le Théâtre populaire romand (TPR) annonce un changement de direction. Françoise Boillat et Guillaume Béguin prendront les rênes de l'institution le 1er juillet 2026, succédant à Anne Bisang après douze ans de mandat. Cette transition marque une nouvelle ère pour le TPR.
Publié: 16:38 heures
Partager
Écouter
Le Théâtre populaire romand aura droit à une nouvelle direction.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La comédienne Françoise Boillat et le metteur en scène Guillaume Béguin vont diriger le Théâtre populaire romand (TPR) dès le 1er juillet 2026. Le duo succédera à Anne Bisang, après une période de transition en juin.

Anne Bisang, qui quittera ses fonctions après douze ans de direction, soutient cette nomination. Citée par «Le Temps», elle se dit «heureuse que des artistes (lui) succèdent» et qu’ils apportent leur «singularité» au moment où des défis attendent l’institution, notamment la rénovation du bâtiment du Beau-Site.

Cette nomination intervient au terme d’un processus de recrutement lancé à l’été 2025, a indiqué mercredi le TPR dans un communiqué mercredi.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus