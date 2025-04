05:55 heures

Le col du Simplon et le Grand-St-Bernard fermés en raison des chutes de neige

Selon le TCS, la route du col du Simplon a été fermée dans les deux sens en raison des fortes chutes de neige. Les villages de Simplon et de Gondo sont actuellement coupés du reste du Valais et ne sont accessibles qu'en voiture depuis le côté italien, comme l'a expliqué un porte-parole de la police cantonale valaisanne à l'agence de presse Keystone-ATS. Le ferroutage entre Brigue et Iselle (I) est également interrompu.

Il n'est pas non plus possible de rallier l'Italie via le Grand-St-Bernard. La route entre Liddes et Bourg-St-Bernard est également fermée dans les deux sens jusqu'à nouvel ordre en raison des chutes de neige. Le TCS conseille de passer par le tunnel du Gothard, où des bouchons commencent déjà à se former à l'approche du week-end de Pâques.

De nombreux autres tronçons sont actuellement fermés dans tout le canton. Vous trouverez un état des lieux ici.