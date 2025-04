Le vent du nord en approche Profitez du soleil et de la chaleur, car ils ne resteront pas longtemps

Le soleil printanier fait des heureux et continuera de briller pendant les deux prochains jours, qui s'annoncent magnifiques. Le beau temps règnera et il fera plus de 25 degrés. Mais samedi, le froid fera son retour.