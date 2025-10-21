DE
Une observation exceptionnelle
Un canard très rare repéré à Neuchâtel affole les passants

Un Fuligule à tête noire, espèce rare d'Amérique du Nord, a été repéré dans le port de Neuchâtel. Cette observation exceptionnelle attire de nombreux ornithologues et curieux, suscitant l'intérêt de la Station ornithologique suisse.
Publié: 11:30 heures
Un Fuligule à tête noire fait sa star depuis quelques jours dans le port de Neuchâtel. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
ATS Agence télégraphique suisse

Un Fuligule à tête noire fait sa star depuis quelques jours dans le port de Neuchâtel. Cette espèce de canard sauvage, rarement observée en Suisse, attire les ornithologues et les curieux.

La Station ornithologique suisse a reçu «de nombreux signalements de ce Fuligule à tête noire (Aythya affinis)», qui est considéré comme un hôte accidentel, a déclaré mardi à Keystone-ATS Chloé Pang, porte-parole, confirmant un article d'Arcinfo.

Selon le quotidien, il existe moins de dix données de cet oiseau en Suisse. Ce canard viendrait d'Amérique du Nord. «Les tempêtes ont effectivement déjà été à l’origine de la présence d’oiseaux américains en Europe», a expliqué Chloé Pang.

Pour la porte-parole de la Station ornithologique suisse, «il n’est cependant pas possible d’affirmer avec certitude que la présence du Fuligule à tête noire à Neuchâtel est à attribuer à une tempête». Selon l'ornithologue interviewé par Arcinfo, «il y a très peu de chances que cet oiseau s'envole à nouveau vers l'Amérique. Peut-être se reproduira-t-il avec des cousins de nos contrées».

