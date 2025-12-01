Le Conseil national a élu l'UDC Pierre-André Page à sa présidence. L'agriculteur fribourgeois succède à la PLR Maja Riniker.

Le Fribourgeois Pierre-André Page a été élu lundi à la présidence du Conseil national. L'agriculteur UDC devient ainsi le «premier citoyen du pays» pour une année.

Pierre-André Page, marié et père de trois enfants, a récolté 173 voix sur 181 bulletins valables. Il succède à Maja Riniker (PLR/AG). Durant quatre sessions, il aura principalement la tâche de mener les débats.

L'UDC a consacré sa vie professionnelle au secteur de l'agriculture, dont il a toujours défendu les intérêts. Le citoyen et maître agriculteur de Châtonnaye, qui fêtera ses 66 ans en avril, siège à Berne depuis 2015. Son élection constitue le couronnement de sa carrière politique.

Formation duale et neutralité

Dans son discours, le Fribourgeois a loué un «modèle unique», celui de la formation duale. «La Suisse est un pays qui réussit. Et j’en suis convaincu, nous devons une grande part de cette réussite à la formation duale, qui permet à nos jeunes d’apprendre simultanément à l’école et en entreprise.»

L'UDC n'a pas oublié de vanter la neutralité, «un des piliers de notre identité nationale.» Et de rappeler le Traité de Fribourg, plus connu sous le nom de «paix perpétuelle», signé entre la France de François Ier et la Confédération des 13 cantons en novembre 1516.

Conclu après la défaite de Marignan, ce traité va mettre fin aux ambitions militaires confédérées en Italie. «Mais il va surtout, pour notre pays, ouvrir la voie à une nouvelle orientation, celle de la stabilité et de la neutralité. Peut-être n’est-il pas inutile de se rappeler que c’est souvent à partir d’une défaite que naît une nouvelle force.»