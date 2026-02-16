DE
Après cinq ans de leadership
Le président du Parti socialiste neuchâtelois se retire

Romain Dubois quittera la présidence du Parti socialiste neuchâtelois et ne sollicitera pas un nouveau mandat. Il transmettra la direction du PSN le 9 mai prochain, à l’occasion du congrès statutaire, mettant ainsi un terme à cinq années passées à la tête du parti.
Publié: il y a 29 minutes
Romain Dubois, partisan d'une gauche unie en 2025, est salué comme l'artisan de son succès au Conseil d’Etat.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Après cinq années à la tête du Parti socialiste neuchâtelois (PSN), Romain Dubois ne se représentera pas à sa propre succession. Il transmettra les rênes du parti le 9 mai, à l'occasion du Congrès statutaire.

«Le Boudrysan aura marqué le PSN par sa détermination et son sens politique aiguisé. Apprécié au-delà de ses rangs, il a su remettre les valeurs socialistes au coeur du débat et affirmer le PSN comme la première force de gauche du canton», a indiqué lundi le parti.

Romain Dubois, qui a milité pour unifier la gauche lors des dernières élections cantonales 2025, «fut l’artisan du succès de la Gauche unie au Conseil d’État», peut-on lire dans le communiqué. Une réussite «qui s’est accompagnée d’une progression historique au Grand Conseil, la plus forte depuis 1953, avec six sièges supplémentaires remportés par le PSN», a ajouté le parti. Vice-président du Grand Conseil, Romain Dubois devrait accéder à la présidence du parlement cantonal en mai.

