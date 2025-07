1/4 Stéphane Bern a fait une blague sur la qualité de la télévision suisse romande. Photo: Capture d'écran de l'émission sur France 2

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

La télé romande négligée par sa grande sœur française. Si vous avez regardé l'émission d'hommage de Stéphane Bern consacrée à Thierry Ardisson sur France 2 ce mardi 15 juillet, vos poils romands se sont peut-être hérissés.

Durant deux heures, Stéphane Bern a retracé les quarante ans de carrière de «l'homme en noir» avec les proches du défunt, dont l'animatrice franco-suisse Maïtena Biraben. C'est là que le bât blesse.

Pour la présenter, l'animateur vedette de «Secrets d'histoire» lance à la présentatrice de 58 ans: «Ce qui est drôle, c’est la transmission. Maïtena Biraben, c’est lui (ndlr: Thierry Ardisson) qui vous a mise à la télé.» Sauf qu'avant d'apparaître sur les télévisions françaises, au «Grand Journal» de Canal+ notamment, Maïtena Biraben avait déjà lancé sa carrière sur le petit écran. Pendant près de dix ans, elle a été animatrice et productrice artistique à la télévision suisse romande (ex-TSR, devenue RTS).

Il y a la télé en Suisse romande?

Une maladresse qu'elle s'empresse de clarifier dans un éclat de rire: «A chaque fois que Thierry disait ça, je lui disais: 'Tu ne peux pas dire ça!' Ça faisait déjà 10 ans que je faisais de la télévision, donc non...» Et Stéphane Bern de répondre avec une pointe d'ironie, «mais en Suisse romande» La boutade n'a pas passé. «Ce n'est pas de la télé en Suisse romande? Je rêve!», rétorque animatrice, interloquée.

Mais l’enchaînement de gaffes ne s’arrête pas là. Un peu plus tard, le passionné d'histoire confond la présentatrice franco-suisse avec Léa Salamé, présente en duplex. L'animatrice désamorce la situation, avec humour: «Alors moi, c’est Maïtena, et je regarde ça avec joie, mais ça me va très bien qu’on m’appelle Léa, que j’embrasse.» Après l'affaire de la piscine de Porrentruy (JU), interdite aux résidents français, les relations entre voisins s'annoncent électriques tout l'été.