Finale de la Star Academy
Les fans à Bienne pour soutenir la finaliste Léa Doffey

Plusieurs centaines de fans de Léa Doffey se pressaient samedi soir au Palais des Congès à Bienne pour suivre sur écran géant la finale de la «Star Academy». Une victoire à ce télécrochet musical de TF1 est synonyme de tremplin pour lancer une carrière.
Publié: 21:16 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
1/2
Léa affronte Ambre en finale de la Star Academy.
Photo: Screenshot TF1
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Avant le coup d'envoi du duplex avec le studio à Paris, le public de tous les âges manifestait déjà son soutien à la candidate biennoise en brandissant des pancartes avec des inscriptions comme «100% fan de Lea» ou «Lea notre Suissesse». Des jeunes filles arboraient aussi des t-shirts à l'effigie de leur idole et les fans scandaient «Léa, Léa».

Le foyer du Palais des Congrès s'est transformé en une fan zone pour suivre le duel opposant Léa Doffey à la Française Ambre. La famille de la candidate suisse a fait le voyage à Paris pour assister en présentiel à cette émission est suivie par plusieurs millions de personnes à la télévision et sur les réseaux sociaux.

Soutien de Bienne à Paris

A Bienne, l'animation de la soirée est assurée par TF1 pour que les fans puissent apparaître à l'écran à des moments clés de cette 13e édition. Caméramen et chauffeur de salle font en sorte que Léa ressente le soutien du public jusqu'à Paris.

Pour contourner l'impossibilité de voter par SMS taxés depuis la Suisse, ses fans ont mis en place une cagnotte pour financer des votants en France. A moins d'une heure du début du concours, le montant dépassait les 53'000 francs.

La gagnante repartira avec un contrat d'enregistrement auprès d'une maison de disques, lui ouvrant les portes de la production d'un premier album et l'assurance de se produire sur de nombreuses scènes. Elle recevra aussi une somme de 100'000 euros.

