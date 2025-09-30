DE
Soutien aux entreprises
Vaud renouvelle son programme d’aides pour l’efficacité énergétique

Le programme SEED vise à améliorer l'autonomie énergétique du secteur industriel vaudois. Avec un budget annuel d'un million de francs, il cible les projets réalisables en trois ans, contribuant à l'objectif de réduire la consommation d'énergie de 37% d'ici 2050.
Publié: il y a 31 minutes
Le programme de soutien mis en place par le Canton de Vaud pour stimuler l'optimisation énergétique sera renouvelé dès le 1er octobre.
Photo: Keystone
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Stimuler l'optimisation énergétique des installations et des outils de production des entreprises grâce à des aides financières: tel est le but du programme de soutien mis en place par le Canton de Vaud et renouvelé dès le 1er octobre. Des aides allant jusqu'à 100'000 francs par projet pourront être attribuées.

Ce soutien ciblera «les objectifs d'économies d'énergie en lien direct avec les activités de l'entreprise, réalisables dans les trois ans et dont le temps de retour sur investissement se situe entre 6 et 15 ans,» expliquent les autorités vaudoises dans un communiqué mardi. Il sera disponible toute l'année et bénéficiera d'un budget annuel d'un million de francs.

Jusqu'à 3000 francs par projet

Des coûts d'assistance à maître d'ouvrage pourront aussi être pris en compte à hauteur de 3000 francs par projet. Renommé «SEED» (pour soutien aux économies d'énergie durables), le programme vise à améliorer l'autonomie énergétique de l'industrie et des services, et ainsi contribuer à la réalisation de l'objectif climatique du canton, soulignent les autorités.

Il s'agit de réduire la consommation d'énergie dans ce secteur de 37% d'ici à 2050 par rapport à 2015. Secteur qui représente d'ailleurs plus d'un tiers de la consommation du canton.

A noter que le Parlement vaudois se penche actuellement sur un projet de loi sur l'énergie. «Une fois adoptée, la nouvelle loi permettra d'accélérer la transition énergétique vers l'autonomie énergétique du canton, alors que ce dernier importe aujourd'hui plus de 80% de l'énergie consommée», écrit encore le canton.

