DE
FR

Ses 427 employés licenciés
Le livreur de repas Smood met la clé sous la porte

Smood, l'entreprise genevoise de livraison de repas, fermera ses portes le 30 avril 2026. Avec 427 employés, elle n'a pas trouvé de solution pour rester économiquement viable dans un marché très concurrentiel.
Publié: 13:23 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 47 minutes
1/2
Smood, l'entreprise genevoise de livraison de repas, fermera ses portes le 30 avril 2026.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Smood va cesser ses activités le 30 avril prochain. L'entreprise de livraison de repas détenue par Migros Genève a négocié un plan social avec le syndicat Syndicom. Présente dans 25 villes suisses, elle emploie 427 personnes, principalement des livreurs, dont 236 au bout du lac.

A lire aussi
«Ce que nous inflige Smood, c'est du vol»
Une livreuse témoigne
«Ce que fait Smood, c'est du vol»
Après des pertes financières, Smood veut arrêter ses activités
«Un secteur qui s'enfonce»
Après des pertes financières, Smood veut arrêter ses activités

Au terme de la procédure légale de consultation ouverte le 20 janvier et faute d'issue favorable permettant d'assurer la poursuite de ses activités sur une base économiquement viable, le Conseil d'administration de Smood a décidé de mettre fin aux activités le 30 avril, a indiqué mercredi l'entreprise basée à Plan-les-Ouates. Un redressement de la société dans un futur proche n'est pas envisageable, précise-t-elle.

Smood «entend minimiser autant que possible les conséquences» de cette décision pour les collaborateurs concernés, qui ont été informés des modalités détaillées du plan social. Celui-ci prévoit des mesures financières, un soutien à la réinsertion et une aide au reclassement avec un accès aux postes ouverts au sein de Migros Genève. Smood a aussi communiqué les résultats de la procédure de consultation à l'Office cantonal de l'emploi.

«Un marché particulièrement tendu»

Les modalités en vigueur jusqu'au 30 avril seront communiquées à l'ensemble des parties en temps utile, selon le communiqué. De fait, les services se poursuivent «dans les conditions habituelles» jusqu'à la fin des activités.

En janvier, l'entreprise indiquait opérer «dans un marché concurrentiel particulièrement tendu et marqué par une concentration des acteurs au niveau international», avec des résultats financiers inférieurs aux objectifs fixés. En 2025, le Tribunal fédéral a confirmé que les sociétés de livraison de repas sont des entreprises de location de services et doivent donc payer des charges sociales.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus