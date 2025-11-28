DE
Rattrapé sur le toit
Un détenu tente de s'évader de la prison de Sion

Vendredi, une tentative d'évasion à la prison de Sion a déclenché une importante intervention de la police cantonale valaisanne. Un détenu a escaladé le toit. Il a finalement pu être attrapé au bout d'une heure.
Publié: il y a 30 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
Au bout d'une heure, le détenu a pu être arrêté à nouveau.
Photo: Police cantonale valaisanne
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un important dispositif policier a été déployé vendredi après-midi à la prison de Sion, alors qu'un détenu tentait de s'évader. L'individu a été interpellé environ une heure après le début de l'intervention, sans que personne ne soit blessé.

Vers 14h15, un détenu est parvenu à monter sur le toit de la prison dans le but de s'évader «dans des circonstances qui restent à préciser», ont informé les autorités valaisannes dans un communiqué vendredi. La centrale d'engagement de la Police cantonale a été alertée rapidement après l'incident.

Les forces de l'ordre, dont des spécialistes d'intervention appuyés par l'unité cynophile ont «rapidement sécurisé le périmètre.» Le Canton du Valais précise également que la population n'a jamais été mise en danger.

