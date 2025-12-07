Leo VonlanthenJournaliste Blick
Une femme de 76 ans est décédée à la suite d'un incendie survenu samedi dans son appartement, situé rue Max-Huber à Sierre, en Valais. Un dégagement de fumée avait été signalé peu avant 3h du matin.
Selon la police cantonale valaisanne, la victimes est une Suissesse. Transportée en urgence à l'hôpital, elle a finalement succombé à ses blessures. Quatre autres personnes ont été admise aux urgences pour des contrôles préventifs.
L'ensemble de l'immeuble a été évacué par mesure de sécurité. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l'incendie.
