Une femme de 76 ans est morte dans l'incendie de son appartement, samedi à Sierre (VS). Quatre autre personnes ont dû être transportées à l'hôpital pour des soins préventifs, indique la police cantonale valaisanne.

Une femme de 76 ans tuée dans l'incendie de son appartement à Sierre

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Une femme de 76 ans est décédée à la suite d'un incendie survenu samedi dans son appartement, situé rue Max-Huber à Sierre, en Valais. Un dégagement de fumée avait été signalé peu avant 3h du matin.

Selon la police cantonale valaisanne, la victimes est une Suissesse. Transportée en urgence à l'hôpital, elle a finalement succombé à ses blessures. Quatre autres personnes ont été admise aux urgences pour des contrôles préventifs.

L'ensemble de l'immeuble a été évacué par mesure de sécurité. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l'incendie.