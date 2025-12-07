DE
FR

Tragédie en Valais
Une femme de 76 ans tuée dans l'incendie de son appartement à Sierre

Une femme de 76 ans est morte dans l'incendie de son appartement, samedi à Sierre (VS). Quatre autre personnes ont dû être transportées à l'hôpital pour des soins préventifs, indique la police cantonale valaisanne.
Publié: 15:08 heures
Un terrible incendie s'est déclaré à Sierre (VS) (Image d'illustration).
Photo: Police cantonale du Valais
LEO_FACE (1).png
Leo VonlanthenJournaliste Blick

Une femme de 76 ans est décédée à la suite d'un incendie survenu samedi dans son appartement, situé rue Max-Huber à Sierre, en Valais. Un dégagement de fumée avait été signalé peu avant 3h du matin. 

Selon la police cantonale valaisanne, la victimes est une Suissesse. Transportée en urgence à l'hôpital, elle a finalement succombé à ses blessures. Quatre autres personnes ont été admise aux urgences pour des contrôles préventifs.

L'ensemble de l'immeuble a été évacué par mesure de sécurité. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l'incendie.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus