Les HUG inaugurent 29 salles d'opération high-tech

Les HUG dévoilent leur bloc opératoire modernisé après dix ans de travaux. Avec 29 salles dont des unités hybrides, cette innovation répond à l'augmentation des besoins chirurgicaux et promet des opérations moins invasives et plus précises.

Après dix ans de travaux, les Hôpitaux universitaires de Genève disposent de 29 salles d'opération sur un même étage. Ils ont inauguré mercredi un bloc opératoire de dernière génération (illustration). Photo: MARTIAL TREZZINI

ATS Agence télégraphique suisse

Après dix ans de travaux, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) disposent de 29 salles d'opération sur un même étage. L'inauguration mercredi d'un bloc opératoire de dernière génération a marqué la fin d'un vaste projet de rénovation et de construction.

Le bloc de dernière génération compte trois salles d'opération conventionnelles et deux salles hybrides équipées de scanners pour les opérations complexes. «La chirurgie devient moins invasive et plus précise, ce qui réduit le risque de complications», s'est réjoui le directeur général des HUG Robert Mardini. L'hôpital cantonal a passé la barre des 30'000 interventions chirurgicales en 2024.

Le projet «Activités chirurgicales à dix ans» visait à créer de nouvelles salles pour faire face à la hausse constante de 2 à 3% par an des besoins en chirurgie, à moderniser les infrastructures en intégrant notamment l'imagerie et la robotique et à rationaliser les processus, a rappelé le professeur Georges Savoldelli, président du bureau de la Commission des blocs.