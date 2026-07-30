Une enquête de Blick révèle des écarts frappants dans les salaires annuels des médecins-chefs suisses. A Zurich, certains gagneraient jusqu'à 1 million de francs, mais à Genève, aux HUG, les salaires des cadres plafonnent à 313'000 francs.

Les salaires des médecins-chefs romands sont loin du million alémanique

Les salaires des médecins-chefs romands sont loin du million alémanique

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction L'enquête de Blick révèle que les salaires des médecins-chefs dans les hôpitaux publics suisses, notamment à Zurich et Winterthour, atteignent parfois 1 million de francs, surpassant ceux des conseillers fédéraux.

Côté romand, le salaire maximal aux HUG en 2025 était de 313'000 francs, en dessous d'autres hôpitaux publics comme le CHUV (550'000 francs) ou Fribourg (600'000 francs).

A l'Hôpital cantonal de Fribourg, sept médecins-chefs (EPT) gagnent entre 500’000 et 600’000 francs, et près de la moitié des 181 postes rapportent entre 300’000 et 400’000 francs à 100%.

Léo Michoud Journaliste Blick

L’enquête de Blick, parue mercredi 29 juillet, a fait grand bruit parmi les médecins. Il en ressort que dans les hôpitaux publics, les salaires annuels des médecins-chefs dépassent bien souvent ceux de nos conseillers fédéraux (478’166 francs).

A l’hôpital universitaire de Zurich et à l’Hôpital cantonal de Winterthour, le plafond salarial est même fixé à 1 million de francs. Présidente de la Fédération des médecins suisses (FMH), Yvonne Gilli juge «intenable» que «des médecins des hôpitaux publics encaissent des salaires de plusieurs millions aux dépens de la sécurité sociale».

Mais ses propos donnés à Blick ne sont pas passés dans le milieu. Certains politiciens et cadres du domaine médical estiment qu’il n’est pas possible d’imputer aux médecins la hausse des primes maladie. La présidente de la FMH estime qu’«une petite minorité porte ainsi atteinte à la réputation de l’ensemble de la profession». En effet, au sein d’un même milieu professionnel, les salaires restent très inégaux.

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Les montants réels des sommes versées restent bien souvent secrets, mais qu’en est-il des hôpitaux publics romands? Ceux qui ont répondu aux questions de Blick figurent plutôt dans le bas du classement des salaires les plus élevés versés à des médecins-chefs. L’établissement dans lequel le salaire maximal est le moins élevé – étonnamment, diront certains – sont les Hôpitaux universitaires genevois.

Les HUG derniers du classement… et le CHUV?

Au bout du Léman, le plus gros salaire versé en 2025 à un médecin cadre s’élève à 313’000 francs. «Cela comprend le salaire selon la grille de traitement, auquel s’ajoutent les piquets, les interventions, la compensation des heures supplémentaires pour cadres supérieurs, la prime cadre supérieure, ainsi que l’indemnité chef de département», précise le service de communication de l’hôpital genevois. Quant au salaire le moins gros, il s’élève tout de même à 130’720 francs par an.

Au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), le salaire le plus élevé atteint 550’000 francs. Quant au moins élevé, il est de 135’730 francs. Notons toutefois que l’hôpital vaudois – de la même manière que ceux de Saint-Gall, Winterthour et Zurich – n’a indiqué que la fourchette salariale entre le salaire le plus bas et le salaire maximal possible. Les salaires effectivement versés restent flous.

Fribourg dévoile ses chiffres

Enfin, même si l’hôpital du Jura n’a pas répondu aux questions de Blick, il reste encore un Romand dans le classement. A l’hôpital cantonal de Fribourg (HFR), le plafond atteint 600’000 francs tandis que la limite inférieure est de 200’000 francs pour les médecins-cadres – les assistants et chefs de clinique, eux, restent moins bien payés.

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La fourchette salariale varie en fonction de la spécialisation et qui se fonde sur «l’introduction du nouveau système salarial par l’HFR pour les médecins-cadres en 2021», précise l’hôpital fribourgeois. «Le salaire mentionné comprend toute rémunération variable, y compris les gardes et les piquets», précise le service communication de l’hôpital.

Au total, sept médecins (équivalent plein temps) à Fribourg gagnent entre 500’000 et 600’000 francs par année. Sur les 181 emplois de cadres à 100%, presque la moitié rapporte entre 300’000 et 400’000 francs.