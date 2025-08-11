Salt quitte Renens et plombe les finances communales

Dernière mise à jour: il y a 35 minutes

Au menu de ce lundi 11 août: le déménagement de Salt, le déficit des hôpitaux, l'accord douanier avec les Etats-Unis, Moutier en route vers son nouveau canton et pour finir un peu de culture avec le Festival du Film de Locarno.

Salt va déménager de son siège social à Renens pour s'installer un peu plus loin... à Prilly (VD). Photo: KEYSTONE

Pour attaquer cette nouvelle semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un florilège des actus suisses. Alors, qu'est-ce qui va compter ce lundi 11 août? Réponse:

1 Renens perd son plus gros contribuable

L'opérateur de téléphonie mobile Salt va déplacer son siège social de Renens (VD) à Prilly (VD), indique lundi «24 heures». L'entreprise va s'installer cette année encore dans le nouveau quartier Central Malley, à quelques dizaines de mètres de Renens. «C'est une très mauvaise nouvelle» pour la commune, déclare dans le journal le syndic de Renens Jean-François Clément. Ce départ va creuser un trou important dans les finances de la commune de l'Ouest lausannois. Dans un rapport, la municipalité de Renens indique que Salt est le premier contributeur communal, représentant 46% de l'impôt sur les personnes morales, soit 2,3 millions de francs. Un quart des plus de 1000 employés de Salt travaillent au siège social de l'entreprise.

2 Les hôpitaux limitent la casse, mais restent dans le rouge

Les hôpitaux suisses ont enregistré un déficit cumulé de 750 millions de francs en 2024, écrit lundi la «Neue Zürcher Zeitung», en se basant sur une étude du cabinet de conseil KPMG. Ce résultat est légèrement meilleur que celui de l'année précédente, qualifiée de désastreuse et qui affichait des pertes d'un milliard de francs. Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements, qui s'élevait à 3,4% en 2024, était également nettement meilleur que celui de l'année précédente (1,9%). Mais il n'y a pas lieu de se réjouir, avertit KPMG, car les problèmes fondamentaux persistent.

3 Washington espère un accord avec la Suisse d'ici octobre

Les Etats-Unis veulent conclure la plupart des négociations sur les droits de douane d'ici à la fin octobre, annonce lundi Blick, reprenant une information du journal «Nikkei». Le secrétaire américain au trésor, Scott Bessent, cité par le média japonais, ne mentionne pas explicitement la Suisse, mais, selon Blick, la Suisse est considérée dans les négociations comme un partenaire central. Les droits de douane américains «baisseront probablement», si les déficits commerciaux s'améliorent, ajoute M. Bessent. «Avec le temps, les droits de douane devraient fondre comme neige au soleil», précise le ministre américain.

4 Moutier lance le compte à rebours

Les prochaines étapes en vue du transfert de Moutier (BE) dans le canton du Jura doivent être présentées lundi en conférence de presse. Le changement de canton sera effectif le 1er janvier 2026. Les cantons de Berne et du Jura ainsi que les acteurs concernés se préparent à ce chamboulement.

5 Une première à Locarno

Le Festival du film de Locarno décerne lundi pour la première fois son prix de la paix. Cette récompense a été créée pour marquer le centenaire de la conférence de Locarno, qui visait à assurer la sécurité collective en Europe et les frontières de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Elle sera attribuée lors de la journée de la diplomatie, à laquelle participera le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis et son homologue britannique David Lammy.