Au menu de ce mercredi 16 juillet: la rencontre entre Russes et Ukrainiens à Genève, l'affaire Denis Vipret, la démission du chef de cabinet de Martin Pfister, une escroquerie présumée à plusieurs millions et pour finir les lynx des Alpes.

Les présidences des parlements ukrainiens et russes se rencontreront à Genève en juillet. Photo: Shutterstock

Que peut bien nous réserver l'actualité suisse ce mercredi 16 juillet? Pour y répondre, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un florilège des infos qui vont compter. On y va:

1 Une première à Genève dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine

Les présidences des parlements ukrainien et russe se rencontreront pour la première fois depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, fin juillet à Genève. L’information a été confirmée par l’Union interparlementaire, organisatrice de la Conférence mondiale des présidents de Parlement, prévue du 29 au 31 juillet aux titres alémaniques de Tamedia. La délégation ukrainienne sera emmenée par le président du Parlement, Rouslan Stefantchouk. Côté russe, sont annoncés Valentina Matviyenko, présidente du Conseil de la Fédération (la chambre haute), et Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma. Selon Tamedia, Piotr Tolstoï et Valentina Matviyenko figurent sur la liste de sanctions de la Suisse, ce qui signifierait normalement une interdiction d’entrée sur le territoire helvétique.

2 Nouvelle procédure pour le guérisseur Denis Vipret

Le guérisseur fribourgeois Denis Vipret est visé par deux procédures d'instruction, révèle «La Liberté». Outre celle pour «des actes présumés contre l'intégrité sexuelle» ouverte par la justice bernoise et relatée par l'enquête de la RTS, Denis Vipret fait l'objet d'une autre procédure. Celle-ci fait suite à une plainte déposée le 2 décembre dernier auprès de la justice fribourgeoise. La nature de la plainte n'a pas été dévoilée par le Ministère public. Par ailleurs, Denis Vipret a obtenu en justice le retrait de l’enquête de la RTS l’accusant de gestes déplacés sur des patientes, révèlent 24 heures et la Tribune de Genève. Dès le 15 juillet, la SSR a dû dépublier tous les contenus liés à cette affaire. Déjà condamné en 2024 pour attouchements, Denis Vipret reste présumé innocent et continue d’exercer comme le font remarquer les titres régionaux romands.

3 Martin Pfister perd son chef de cabinet au DDPS

Le chef de cabinet du ministre de la Défense Martin Pfister a démissionné, selon les titres CH Media. Davide Francesco Serrago, chef de cabinet du secrétariat général, quittera ses fonctions en septembre, comme l’a confirmé le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) au groupe de médias alémanique. Ce départ intervient «à sa propre demande», dit le DDPS qui précise que Davide Francesco Serrago rejoindra le «secteur privé». CH Media rapporte, en citant des sources internes, qu’il y aurait eu des tensions entre Davide Francesco Serrago et le secrétaire général du DDPS, Daniel Büchel. De tels changements de personnel sont toutefois courants lors de l’arrivée d’un nouveau chef de département. Martin Pfister est en train de réorganiser le secrétariat général du DDPS.

4 Une société suisse soupçonnée d’avoir floué des retraités

Une entreprise active en Suisse soupçonnée d’escroquerie via des investissements en or. Selon les titres Tamedia alémanique, une entreprise opérant en Suisse aurait escroqué des clients en leur promettant des rendements attractifs via des investissements dans l’or. Derrière cette société se cacherait un réseau international d’entreprises au sein duquel des millions auraient disparu. «Les rendements promis relèvent de la pure fantaisie et les frais facturés sont scandaleux», selon l’expert en marchés financiers Erwin Heri. La société viserait en particulier les avoirs de caisses de pension de nouveaux retraités. L’entreprise nie avoir promis des gains ou facturé des frais excessifs. Elle rejette aussi tout lien avec les sociétés visées par une enquête du Ministère public de la Confédération (MPC). Toujours selon Tamedia, le MPC enquête actuellement sur deux entreprises dans lesquelles 150 millions d’euros auraient disparu.

5 Les lynx des Alpes menacés par la consanguinité

Les lynx des Alpes pourraient disparaître en raison d’une diversité génétique trop réduite. Pour élargir leur pool génétique, des réintroductions sont envisagées, écrit la Südostschweiz. Toutefois, il n’existe actuellement pas d’animaux ayant les caractéristiques nécessaires. Selon David Gerke, directeur de l’organisation Groupe Loup Suisse, les lynx génétiquement sains se font rares. En effet, dans d'autres pays d'Europe, des projets de réintroduction sont également en cours, ce qui réduit les disponibilités. La diversité génétique est selon lui une sorte de «assurance-vie» pour le lynx. La Confédération, les cantons, ainsi que diverses associations cherchent actuellement des solutions, d’après le journal. Mais le processus de «réhabilitation génétique» reste controversé, ajoute David Gerke.