«Restez chez vous»
La police recherche un homme armé et dangereux à Reconvilier (BE)

La police de Reconvilier, dans le canton de Berne, est à la recherche d'un homme armé et dangereux ce dimanche. La population est invitée à rester chez elle.
Publié: il y a 59 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 37 minutes
La police cantonale bernoise est à la recherche d'un homme armé à Reconvilier. (image symbolique)
Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER
sda-logo.jpeg
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
ATS Agence télégraphique suisse et Marian Nadler

La police cantonale bernoise appelle la population de Reconvilier (BE) et des environs, dans le Jura bernois, à rester chez elle jusqu'à nouvel ordre. Elle recherche un homme «vraisemblablement armé et dangereux».

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Tout le monde doit éviter la zone, car l'homme recherché est dangereux, a indiqué la police dimanche après-midi sur le service de messagerie instantanée X. En lien avec cet événement, la police a également fermé la route principale entre Tavannes et Reconvilier.

Contacté par l'agence de presse Keystone-ATS, la police n'a pas été en mesure de fournir davantage d'informations pour l'instant. Elle est présente sur place avec un dispositif adapté, a déclaré un porte-parole.

Développement suit

