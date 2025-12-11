Le canton de Neuchâtel a augmenté ses subventions pour la rénovation énergétique des bâtiments et le remplacement des chauffages fossiles dès 2024. Cette mesure vise à réduire l'empreinte carbone de l'habitat et à encourager les propriétaires à entreprendre des travaux.

Neuchâtel booste les aides pour rénover les bâtiments

Neuchâtel booste les aides pour rénover les bâtiments

ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Neuchâtel va octroyer dès le début d'année davantage de subventions pour des projets de rénovation énergétique de bâtiments et de remplacement de chauffages fossiles ou électriques. L'objectif est de réduire l'empreinte carbone de l'habitat.

Ces adaptations rendront plus attractive la réalisation de travaux de rénovation énergétique pour les propriétaires, qu'ils soient des privés, des entreprises ou des collectivités, a indiqué jeudi le Conseil d'Etat.

Dès le 1er janvier, les taux d’octroi de la plupart des subventions issues du programme d’impulsion (PI) – prévu par la loi fédérale sur le climat et l’innovation (LCl) – seront augmentés. De plus, les conditions d’octroi de la subvention offrant un bonus pour l’efficacité de l’isolation thermique seront élargies.