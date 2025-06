Un chien policier spécialisé dans l'argent liquide a sniffé la piste de l'argent envolé à Fribourg... jusqu'à Zurich. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Qui a dit que l'argent n'a pas d'odeur? Un chien policier vient de retrouver leur butin chipé dans une banque de Fribourg… à Zurich. En avril dernier, une banque du canton de Fribourg a signalé à la police cantonale le vol de plusieurs centaines de milliers de francs dans l'un de ses coffres-forts.

La police cantonale de Fribourg a alors mené «de nombreuses investigations» qui «ont permis d'identifier une employée de banque du canton de Fribourg et son partenaire, domicilié dans le canton de Zurich». De quoi lancer une enquête conjointe avec la police du canton le plus peuplé du pays et mener à l'arrestation, début juin, des deux auteurs présumés.

Un flair à toute épreuve

C'est là qu'entre en scène un chien policier «spécialisé dans la recherche d'argent liquide» de la police cantonale de Zurich. Sur indication des forces de l'ordre fribourgeoises, le flair alémanique «a retrouvé la quasi-totalité de la somme volée lors d'une perquisition dans le canton de Zurich». Ne manquaient que «quelques milliers de francs».

Les deux suspects ont avoué les faits et on peut-être appris que la locution latine Pecunia non olet (traduction: l'argent n'a pas d'odeur) est attribuée à l'empereur romain Vespasien, dans le cadre de sa remise en vigueur de la taxe sur l'urine au premier siècle de notre ère. Interrogé par son fils Titus sur cet impôt, que celui-ci jugeait répugnant, il aurait répliqué en brandissant une pièce issue de cette taxe, et sans odeur particulière, sous son nez. Nul doute que le chien policier zurichois aurait su en détecter l'odeur, avant d'aller lever la patte près d'un lampadaire.