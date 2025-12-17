Un Espagnol de 27 ans a été condamné à quatre ans et demi de prison ferme en Valais pour tentative de meurtre. Il avait délibérément percuté le nouveau compagnon de son ex-amie avec sa voiture en août 2024, après une altercation.

Il fonce en voiture sur le petit ami de son ex et écope de quatre ans et demi de prison

Il fonce en voiture sur le petit ami de son ex et écope de quatre ans et demi de prison

ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal cantonal valaisan a confirmé la peine de quatre ans et demi de prison ferme infligée à un ressortissant espagnol de 27 ans pour avoir volontairement percuté le nouveau petit ami de son ex-compagne. Il l'a reconnu coupable de tentative de meurtre.

Le TC l'a également condamné pour violation des obligations en cas d’accident et pour tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. L'homme écope également d'une expulsion du territoire suisse d'une durée de 5 ans.

Le 8 août 2024, le prévenu, sur demande de son ex-amie, l'avait rejoint, tout comme son nouveau copain, afin d'apaiser leurs problèmes de couple.

D'abord verbaux, les échanges sont devenus de plus en plus physiques entre les deux hommes. A un moment donné, préalablement roué de coups, le prévenu est monté dans sa voiture. Il a alors accéléré, heurtant le plaignant qui se trouvait à une distance de 4 à 10 mètres. Celui-ci a alors fini sa course sur le capot puis sur le pare-brise du véhicule, avant de se faire éjecter sur le bas-côté de la route.