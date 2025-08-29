Les clients de Groupe E bénéficieront d'une réduction tarifaire et de nouvelles plages d'heures creuses élargies en 2026. Cette baisse fait suite à une diminution de 11,2% déjà appliquée cette année, malgré les tensions géopolitiques précédentes.

Des tarifs en légère baisse pour les clients de Groupe E en 2026

L'entreprise est active principalement dans les cantons de Fribourg et Neuchâtel. Photo: Keystone

ATS Agence télégraphique suisse

La facture d’électricité des clients du Groupe E continuera de baisser en 2026, de 1,6% en moyenne. Selon le profil de consommation, les économies pourront atteindre plusieurs centaines de francs par an, promet l'entreprise active principalement dans les cantons de Fribourg et Neuchâtel.

Le prix moyen du kilowattheure (kWh) s’inscrira à 27,61 centimes, a indiqué vendredi le groupe de Granges-Paccot (FR) qui traverse une période de restructuration, avec 168 licenciements prononcés au printemps. L'évolution s'explique par une «gestion rigoureuse des coûts et par la diminution des prix sur le marché de l’électricité».

Les ménages et les entreprises bénéficieront également de nouvelles plages d’heures creuses élargies, offrant davantage d’opportunités pour consommer à tarif réduit. L'annonce fait suite à une baisse de prix de 11,2% survenue déjà pour cette année, après les hausses enregistrées précédemment et liées aux tensions géopolitiques.

Savant calcul

La tendance se poursuivra donc en 2026, avec une réduction moyenne de 1,6% du tarif de l’électricité. Pour un ménage vivant dans un appartement de cinq pièces équipé d’une cuisinière et d’un sèche-linge électriques, la facture pourra diminuer de 74 francs par an, sachant que le tarif varie en fonction du profil de consommation.

Le mouvement est rendu possible grâce à deux facteurs principaux, selon le Groupe E. D'abord la réduction du tarif d'utilisation du réseau: celui-ci diminue de 0,43 centime par kWh, ce qui est le fruit d’une gestion rigoureuse des coûts, précise le communiqué de l'entreprise dont l'actionnaire principal est l'Etat de Fribourg.

Malgré la baisse, le réseau électrique du Groupe E «poursuit sa transformation, afin d’intégrer efficacement les nombreuses installations de production d’énergie solaire». Ensuite, il y a le recul du prix de l’électricité sur le marché. Toutefois, bien que les prix aient diminué, deux éléments viennent neutraliser l'effet.

Effet rattrapage

D’une part, les coûts liés à l’équilibrage du réseau électrique ont augmenté. D’autre part, un mécanisme de rattrapage des coûts passés est appliqué. En 2022 et 2023, le Groupe E avait dû acheter une partie de l’électricité à des prix exceptionnellement élevés, en raison de la crise énergétique européenne.

Les tarifs facturés à l’époque n’avaient pas permis de couvrir entièrement les dépenses, a rappelé l'entreprise fribourgeoise devant la presse. Le mécanisme de rattrapage permet donc d’étaler les coûts sur les prix actuels, et ce, sur une période pouvant aller jusqu’à trois ans.

Mélanges de cas

Les exemples types présentés vendredi profitent en conséquence «beaucoup de nouvelles heures creuses, dans la mesure où une partie importante de leur consommation a lieu l’après-midi ou la nuit». Leur baisse est donc plus marquée, a relevé le Groupe E.

En revanche, environ la moitié des clients est au tarif simple. Pour eux, la part fixe, qui ne dépend pas de la consommation, vient réduire l’effet de la baisse du prix du kWh. C’est ce mélange de situations différentes qui fait que la moyenne générale est de -1,6%.