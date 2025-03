Un défi d'un mois sans voiture est lancé dans cinq villes vaudoises. Les participants testeront gratuitement des alternatives et partageront leurs expériences. L'initiative, soutenue par le canton, vise à promouvoir une mobilité plus durable.

Epalinges, Lausanne, Montreux, Vevey et Yverdon-les-Bains lancent le «mois sans voiture»

Le but est de sensibiliser la population à des solutions alternatives que la voiture. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Les communes vaudoises d'Epalinges, Lausanne, Montreux, Vevey et Yverdon-les-Bains défient leurs habitants de renoncer à leur voiture pendant un mois entre la fin avril et la mi-juin. Les participants bénéficieront gratuitement d'un abonnement de transports publics et d'un vélo à assistance électrique.

«L'expérience menée en juin 2024 dans la Broye a montré que tester concrètement des solutions comme les transports publics, le vélo à assistance électrique ou l’autopartage facilite l’adoption de nouvelles habitudes», écrivent les communes organisatrices mardi dans un communiqué commun.

En contrepartie, les participantes et les participants doivent partager leurs expériences sur une plateforme d'échange. Ils doivent aussi participer à un atelier de restitution à la fin du mois. De cette manière, ils «contribuent activement à la création d'un avenir plus durable pour leur ville ou commune», poursuivent les organisateurs.

Objectif triple

Le défi «Un mois sans ma voiture» compte trois objectifs: faire découvrir et tester les alternatives à la voiture disponibles dans la région, identifier les obstacles à une mobilité plus durable et créer une dynamique positive autour de la mobilité durable en faisant des participants des ambassadeurs du changement.

L'opération bénéficie du soutien de l'Etat de Vaud, notamment dans le cadre du Plan climat et de la Stratégie cantonale de promotion du vélo.

Toutes les personnes majeures, propriétaires d'une voiture et résidentes de l'une des cinq communes peuvent relever le défi. Les familles ou les ménages constitués de plusieurs personnes peuvent participer en groupe. A noter que le nombre de participants est limité.