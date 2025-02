1/8 Des chercheurs chinois ont mis au point une batterie qui ne perd qu'1% de sa capacité au bout de 10'000 cycles. Photo: Andreas Faust

Lorenzo Fulvi et BliKI

Des chercheurs de l'université chinoise de Pékin ont réalisé une avancée majeure dans le développement des voitures électriques: ils ont mis au point une batterie aux ions d'aluminium qui ne perd qu'environ un pour cent de ses performances, même après 10'000 cycles de charge. À titre de comparaison, les batteries lithium-ion traditionnelles sont généralement conçues pour 1000 à 3000 cycles de charge.

Cette durabilité exceptionnelle pourrait théoriquement suffire pour parcourir plusieurs millions de kilomètres sans que la batterie ne perde de sa capacité. La clé de cette avancée réside dans l'utilisation d'un électrolyte solide au lieu du chlorure d'aluminium liquide utilisé jusqu'à présent. L'équipe de chercheurs dirigée par le professeur Wei Wang a utilisé un sel de fluorure d'aluminium peu réactif pour solidifier l'électrolyte. En outre, les surfaces des électrodes ont été recouvertes de carbonate de fluoroéthylène pour empêcher la formation de cristaux d'aluminium.

Moins cher que le lithium

«Plusieurs expériences ont permis d'améliorer la résistance à l'humidité ainsi que la stabilité physique et thermique de la batterie, de sorte qu'elle résiste aux chocs et à des températures pouvant atteindre 200°», expliquent les chercheurs au magazine allemand «Auto, Motor und Sport». Outre sa longévité, la technologie alu-ion présente d'autres avantages: par rapport au lithium, au cobalt ou au nickel, l'aluminium est nettement moins cher et disponible en plus grandes quantités. Il est en outre plus facile à recycler, ce qui augmente radicalement la durabilité de la production de batteries.

Malgré cette évolution prometteuse, la batterie alu-ion n'en est qu'au début de son exploitation commerciale. Elle est en concurrence directe avec la technologie lithium-phosphate de fer déjà établie et utilisée par millions par des fabricants comme BYD. Les résultats des recherches menées à Pékin pourraient toutefois ouvrir la voie à une nouvelle génération de véhicules électriques. Il reste à attendre que la première voiture électrique chinoise soit équipée d'une batterie en aluminium.

Le développement de cette technologie souligne le rôle de leader de la Chine dans la recherche et la production de batteries. Il montre également l'intensité des travaux menés dans le monde entier pour trouver des alternatives aux batteries lithium-ion traditionnelles, afin de rendre la mobilité électrique plus efficace et plus durable. La possibilité d'équiper les véhicules électriques de batteries qui pourraient durer pratiquement toute la durée de vie du véhicule constituerait une avancée significative en termes de durabilité et de rentabilité.