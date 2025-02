Les ventes de Tesla sont en chute libre en Suisse

Au menu de ce vendredi 7 février: les ventes de Tesla, la tradition humanitaire suisse qui se perd, la potentielle médaille de la suisse au Super-G, les trains entre Genève et le Jura et pour finir les infrastructures insuffisantes pour accueillir les stars.

Photo: keystone-sda.ch

Solène Monney Journaliste Blick

C'est vendredi! Plus que quelques heures avant un repos bien mérité. En attendant, Blick propose de vous accompagner dans cette dernière ligne droite. Pour ce faire, nous avons concocté, avec l'aide de l'ATS, un tour d'horizon des actus suisses qui vont compter ce 7 février. En piste:

1 Les ventes de Tesla en chute libre en Suisse

Les ventes de véhicules Tesla ont chuté de 27% en Suisse et dans d'autres pays européens en janvier, constatent vendredi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». «Il faut des incitations financières pour encourager la vente de voitures électriques», déclare dans les journaux Peter Grünenfelder, le président d'auto-suisse, l'association des importateurs officiels d'automobiles. Il réclame la suppression de la taxe d'importation de 4% et des possibilités de déductions fiscales pour les stations de recharge électrique. Des experts, interrogés dans les journaux, tables sur des baisses de prix des véhicules au second semestre de l'année.

2 «La neutralité suisse a perdu des plumes»

L'ancien ambassadeur de Suisse en Israël Jean-Daniel Ruch (2016-2021) déplore dans «Le Courrier» de vendredi la déliquescence de la tradition humanitaire suisse au Proche-Orient. «La neutralité suisse a perdu des plumes», ajoute-t-il, pointant notamment l'alignement systématique de la Suisse sur les Etats-Unis et Israël sur tous les sujets chauds au Conseil de sécurité de l'ONU. Il rappelle qu'en 2020, lorsqu'il était diplomate à Tel-Aviv, il avait sorti sous forme d'avertissement un rapport intitulé «Opérations d'influences d'Israël en Suisse». Il y pointait des actions israéliennes visant à influencer les parlementaires et médias suisses, à salir l'image de l'UNRWA et à criminaliser le Hamas et le Hezbollah. C'est l'exact scénario de ce qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux, note-t-il.

3 Fin de la disette au Super-G?

Le Suisse Marco Odermatt fait son entrée en lice vendredi dans les championnats du monde de ski alpin à Saalbach, en Autriche, avec le super-G. Le Nidwaldien, qui reste sur une victoire dans la discipline en coupe du monde à Kitzbühel, peut mettre fin à une disette de médailles de 16 ans pour le ski masculin helvétique dans cette discipline. Les trois autres Suisses engagés, Stefan Rogentin, Franjo von Allmen et le Fribourgeois Alexis Monney, peuvent aussi lorgner le podium.

4 Des élus exigent des trains directs entre Genève et le Jura

Des représentants de l'Alliance des villes, qui réunit des collectivités et des organismes économiques de Genève jusqu'à Bâle et Aarau, se rendent vendredi à Genève en train pour demander une amélioration des connexions ferroviaires. Ces élus se mobilisent avec le soutien d'OUESTRAIL afin de rétablir des liaisons directes entre Genève et le Jura. Parmi les personnalités politiques attendues figurent la maire de Genève Christinia Kitsos et le maire de Delémont Damien Chappuis.

5 La Suisse incapable de recevoir des grands artistes?

L'organisateur de concerts André Béchir met en garde vendredi dans l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt» contre la baisse d'attractivité de la Suisse pour les grands artistes internationaux. L'infrastructure existante ne répond plus aux exigences des grandes tournées, avertit-il. Le stade zurichois du Letzigrund et les stades couverts du pays sont trop petits par rapport aux grandes arènes étrangères, ajoute-t-il. De nouveaux stades et salles sont construits dans le monde entier, tandis que la Suisse s'obstine à utiliser des infrastructures obsolètes, remarque André Béchir.