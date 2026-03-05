DE
Pour la première fois en 10 ans
Vaud: le chômage se hisse à 5% en février

Signe d'une conjoncture peu favorable, le canton n'avait pas connu un chômage aussi élevé depuis une dizaine d'années. Ces deux dernières années, le taux de chômage était resté sous la barre des 5%, fluctuant entre 4,2% fin 2024 et 4,9% début 2026.
Myret ZakiJournaliste Blick

Cela fait une dizaine d’années que le taux de chômage dans le canton de Vaud n’avait pas atteint 5%. A fin février 2026, l’Etat de Vaud annonce qu’il augmente à 5%, en hausse de 0,1 point par rapport à fin janvier 2026. Il y a un an, le taux de chômage se situait à 4,5%. Ces dernières années, le taux a fluctué entre 4,2% (novembre 2024) et 4,9% (début 2026). Il avait dépassé les 5% il y a 10-20 ans, atteignant 5,6% en 2004, 5,9% en 2009, et se situant entre 5% et 5,3% entre 2010 et 2015.

  • Le canton de Vaud compte, à fin février, 21'325 chômeurs et chômeuses, soit 266 personnes de plus que fin janvier 2026 (+1,3%). L’effectif des demandeurs d’emploi suit la même évolution (+536) et totalise 31'277 personnes (+1,7 %). 


    • 3414 places de travail vacantes

    Au cours du mois de février 2026, les ORP vaudois ont inscrit 3079 nouvelles personnes et annulé 2548 dossiers. Les entreprises ont annoncé 3414 places de travail vacantes auprès des ORP vaudois, en baisse de 11,8 % par rapport à janvier 2026.

    Pour le mois sous revue, les demandeurs d’emploi sont plus nombreux parmi les «cadres de direction» (+45), les «informaticiens, techniciens TIC» (+36), les «manœuvres dans l’industrie, manutentionnaires» (+31) et les professions de la santé (+21), selon le communiqué.

    Sur le plan régional, le district qui présente une progression plus forte du taux de chômage est Lavaux-Oron (3,6%, en hausse de 0,2 point).Le nombre de bénéficiaires du revenu d’insertion (RI) inscrits auprès d’un ORP s’établit à 2197, en hausse de 50 personnes en un mois (+2,3 %) et de 328 personnes en comparaison annuelle (+17,5 %), selon le communiqué.

