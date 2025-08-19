DE
FR
Un homme mis en joue par la police lausannoise
1:27
Intervention à la Riponne:Un homme mis en joue par la police lausannoise

«Pose ton couteau!»
Un homme mis en joue par la police à la place de la Riponne

Intervention policière tendue, ce mardi après-midi à la place de la Riponne à Lausanne. Trois agents ont tenté d'interpeller un homme apparemment armé d'un couteau, l'un d'eux braquant son arme sur le suspect.
Publié: il y a 46 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
Partager
Écouter
Trois policiers sont intervenus à la place de la Riponne, à Lausanne, ce mardi 19 août. Un homme semblait armé d'un couteau.
Photo: DR
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

La police a dû braquer une arme sur un homme apparemment menaçant, ce mardi 19 août à la place de la Riponne en chantier. Un lecteur de Blick a filmé la scène lausannoise, survenue peu avant midi.

Sur la vidéo, on voit trois agents tenter d'interpeller un homme torse nu, avec un grand sac à dos noir. «Pose ton couteau! Pose-le!», hurle un policier. L'homme ne s'arrête pas et un des agents braque son arme sur lui.

La police confirme une interpellation

Notre témoin a ensuite vu l'homme déposer l'objet qu'il tenait. Contactée, la police municipale de Lausanne a pu confirmer les faits peu apèrs 17h: «Ce jour, peu avant midi, la Centrale vaudoise de police était informée qu’un individu, se trouvait en possession d’un couteau à la place de la Riponne», confirme Michel Gandillon, porte-parole des forces de l'ordre lausannoises. Les policiers se sont retrouvés face à un «homme perturbé» armé d'un couteau.

«Bien que les policiers aient procédé aux injonctions d’usage, ce dernier n’a pas obtempéré et a gardé son arme à la main, décrit Michel Gandillon. Il a également tenté de partir.» Un policier a sorti son arme de service, avant que l'homme ne lâche son arme blanche.

L’intervention est terminée et n’a fait aucun blessé. L'individu a pu être interpellé et conduit au Service de psychiatrie de liaison pour une prise en charge médicale, détaille la police lausannoise.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus