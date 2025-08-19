Dernière mise à jour: il y a 4 minutes

Intervention policière tendue, ce mardi après-midi à la place de la Riponne à Lausanne. Trois agents ont tenté d'interpeller un homme apparemment armé d'un couteau, l'un d'eux braquant son arme sur le suspect.

Un homme mis en joue par la police à la place de la Riponne

Un homme mis en joue par la police à la place de la Riponne

Trois policiers sont intervenus à la place de la Riponne, à Lausanne, ce mardi 19 août. Un homme semblait armé d'un couteau. Photo: DR

Léo Michoud Journaliste Blick

La police a dû braquer une arme sur un homme apparemment menaçant, ce mardi 19 août à la place de la Riponne en chantier. Un lecteur de Blick a filmé la scène lausannoise, survenue peu avant midi.

Sur la vidéo, on voit trois agents tenter d'interpeller un homme torse nu, avec un grand sac à dos noir. «Pose ton couteau! Pose-le!», hurle un policier. L'homme ne s'arrête pas et un des agents braque son arme sur lui.

La police confirme une interpellation

Notre témoin a ensuite vu l'homme déposer l'objet qu'il tenait. Contactée, la police municipale de Lausanne a pu confirmer les faits peu apèrs 17h: «Ce jour, peu avant midi, la Centrale vaudoise de police était informée qu’un individu, se trouvait en possession d’un couteau à la place de la Riponne», confirme Michel Gandillon, porte-parole des forces de l'ordre lausannoises. Les policiers se sont retrouvés face à un «homme perturbé» armé d'un couteau.

«Bien que les policiers aient procédé aux injonctions d’usage, ce dernier n’a pas obtempéré et a gardé son arme à la main, décrit Michel Gandillon. Il a également tenté de partir.» Un policier a sorti son arme de service, avant que l'homme ne lâche son arme blanche.

L’intervention est terminée et n’a fait aucun blessé. L'individu a pu être interpellé et conduit au Service de psychiatrie de liaison pour une prise en charge médicale, détaille la police lausannoise.