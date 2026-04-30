Course folle sur l’A12, trois conducteurs romands arrêtés

Trois automobilistes ont été interceptés après une course à vive allure sur l’A12 entre Bulle (FR) et Flamatt (FR) ce 30 avril. Slalomant entre les véhicules, ils ont mis en danger plusieurs usagers.

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Trois automobilistes ont semé le chaos mercredi après-midi sur l’autoroute A12, entre Bulle et Flamatt, dans le canton de Fribourg. Vers 14h50, la Police cantonale fribourgeoise a été alertée: trois véhicules roulant à très vive allure se livraient à une course, slalomant entre les autres usagers.

L’intervention des forces de l’ordre a permis d’intercepter rapidement les suspects. Deux voitures ont été arrêtées sur une aire de repos à Schmitten, la troisième à la sortie d’autoroute de Flamatt. Les conducteurs, âgés entre 21 et 22 ans, sont domiciliés dans les cantons de Vaud et du Valais.

Trace de stupéfiants

Selon des premiers contrôles effectués sur les individus, deux d’entre eux auraient conduit sous l’influence de stupéfiants. Par ailleurs, des infractions techniques liées aux véhicules sont relevées. Les trois conducteurs, ainsi qu’un passager de 19 ans, ont été auditionnés au poste de police.

Le magistrat a ordonné le séquestre des trois voitures. Une enquête est en cours et les personnes impliquées seront dénoncées aux autorités compétentes.