La Ville de Genève exhorte le Conseil fédéral à agir contre les atrocités à Gaza. La Municipalité souligne la responsabilité historique du pays et demande des actions concrètes pour faire respecter le droit international humanitaire.

La Ville de Genève demande au Conseil fédéral de se placer comme médiateur entre Israël et la Palestine. Photo: IMAGO/Anadolu Agency

ATS Agence télégraphique suisse

La Ville de Genève demande au Conseil fédéral d'adopter des mesures fortes pour faire cesser les atrocités commises à Gaza. La Municipalité veut que la Suisse fasse pression sur Israël afin de faire respecter le droit international humanitaire et qu'elle entame le processus de reconnaissance de l'Etat de Palestine.

«Les mots ne suffisent plus», indique vendredi le Conseil administratif de la Ville de Genève dans un communiqué. L'exécutif rappelle notamment «la mort de plus d’un millier de civils lors de distributions alimentaires depuis le mois de mai, les décès insoutenables d’enfants affamés» et les bombardements incessants sur Gaza City et sur des camps de personnes déplacées.

La Suisse aussi responsable

«Il s’agit d’un nettoyage ethnique en cours, sous les yeux du monde: personne ne pourra dire qu’il ne savait pas», souligne le Conseil administratif. Il insiste sur «la responsabilité historique et morale» de la Suisse, gardienne des Conventions de Genève.

La Ville de Genève demande notamment que le Conseil fédéral impose un embargo sur tous les produits provenant des colonies et sur l'importation et l'exportation d'armement. Elle demande aussi à la Suisse de se positionner comme médiatrice, afin de travailler à une sortie de crise durable.

En mai dernier, la Ville de Genève avait, conjointement avec Lausanne, lancé un appel au Conseil fédéral afin qu'il se positionne clairement face au conflit en cours à Gaza. Cette déclaration avait été reprise par de nombreuses communes et grandes villes en Suisse.