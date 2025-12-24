DE
FR

Percutée à Orbe
Pronostic vital engagé pour une ado de 13 ans après un accident

Une jeune Ukrainienne de 13 ans a été grièvement blessée mardi à Orbe (VD) après avoir été percutée par une voiture en traversant la route. Son pronostic vital est engagé.
Publié: il y a 57 minutes
Une jeune Ukrainienne de 13 ans gravement blessée dans un accident à Orbe. (image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une jeune Ukrainienne de treize ans a été grièvement blessée dans un accident mardi à Orbe (VD). Après être descendue d'un bus à l'arrêt le Devin sur la route d'Arnex, elle l'a contourné par l'arrière afin de traverser la route. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, elle a alors été heurtée par un automobiliste circulant en sens inverse. La victime a été héliportée à l'hôpital.

L'accident s'est produit vers 13h20, a communiqué mercredi la police cantonale. A la suite du choc, la jeune fille domiciliée dans la région a été grièvement blessée. Les secours dépêchés sur place l’ont pris en charge et l’ont transférée au CHUV au moyen d’un hélicoptère de la REGA.

Son pronostic vital est engagé. L’automobiliste, un Suisse de 58 ans également domicilié dans la région, n’a pas été blessé. Le Ministère public a été informé et le procureur de service a ouvert une instruction pénale. La police a lancé un appel à témoin, auprès notamment des passagers qui étaient dans le bus au moment des faits.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus