Publié: il y a 42 minutes

Le combat de reines de la Foire du Valais est annulé et l'utilisation de bovins dans les manifestations automnales du Bas-Valais sera interdite. Cette décision vise à prévenir la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse, une épizootie sévissant en France.

L'utilisation de bovins dans les manifestations interdite dans le Bas-Valais

Pas de combat de reines à la Foire du Valais

Il sera interdit d'utiliser des bovins dans toutes les manifestations qui auront lieu cette automne. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le combat de reines de la Foire du Valais n'aura pas lieu. La Fédération suisse d'élevage de la race d'Hérens (FSEH) a annoncé dimanche l'annulation de cet événement en raison de l'épizootie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui sévit en France.

Elle a également interdit d'utiliser des bovins dans toutes les manifestations prévues cet automne dans le Bas-Valais (désalpes, défilés, combat de reines, etc.). Face à la DNC, une épizootie hautement contagieuse, «toute concentration d'animaux et de personnes provenant de diverses régions peut augmenter le risque de propagation», explique-t-elle dans un communiqué.

La lignée de la race d'Hérens menacée

Même si ce risque est «minime», la déclaration d'un cas aurait des conséquences pour le cheptel, qui pourraient présenter une menace pour la préservation des lignées de la race d'Hérens, ajoute la FSEH, qui a décidé d'appliquer le principe de précaution.

La décision, révélée par Rhône FM, a été prise en collaboration avec le vétérinaire cantonal, après «une analyse approfondie des risques». Elle vise à garantir la meilleure sécurité possible pour la race d’Hérens, qui représente une part importante du patrimoine valaisan.