DE
FR

«On a le droit de dire non!»
La magistrate Marie Barbey-Chappuis s'oppose à une manif anti-G7

Marie Barbey-Chappuis, magistrate de la Ville de Genève, exprime son désaccord concernant la manifestation anti-G7 prévue le 14 juin. Elle souligne les risques liés à la présence d'éléments radicaux, comme les black blocs.
Publié: il y a 18 minutes
1/2
Marie Barbey-Chappuis exprime son opposition à la manifestation anti-G7 prévue à Genève le 14 juin.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La magistrate de la Ville de Genève Marie Barbey-Chappuis, qui dirige le Département de la sécurité, a annoncé jeudi à Léman Bleu son opposition à la manifestation anti-G7 prévue le 14 juin prochain à Genève. Elle déplore le manque de coordination et de pilotage de la part du canton.

«On a le droit de dire non au vu des risques», a déclaré jeudi soir la magistrate sur le plateau de Léman Bleu. «Aujourd'hui, on sait que ces manifestations sont souvent infiltrées par des éléments radicaux, par des black blocs, qui n'ont que faire des mesures qui sont édictées par les autorités», a ajouté la magistrate.

Souvenir de 2003

Une coalition No-G7 prévoit d'organiser une grande manifestation le 14 juin contre le fascisme et l'impérialisme en marge du sommet du G7 qui se tiendra à Evian (F) du 15 au 17 juin. Il est aussi envisagé d'installer un village anti-G7 dans le Parc des Bastions. Une perspective «hautement problématique», selon la conseillère administrative.

A lire aussi
L'armée suisse prête à sécuriser le sommet du G7 à Evian
2000 militaires prêts
L'armée suisse prête à sécuriser le sommet du G7 à Evian
Une grande manifestation pour dénoncer le G7 est prévue à Genève
La contestation s'organise
Une grande manifestation pour dénoncer le G7 est prévue à Genève

Elle y est opposée à titre personnel, «sachant ce qui s'est passé en 2003». Le centre ville avait alors été saccagé par des casseurs lors d'une manifestation anti-G8. «Aujourd'hui toute forme de naïveté ou d'impréparation serait, compte tenu des événements de 2003, une faute grave», souligne l'élue du Centre. Marie Barbey-Chappuis veut que la Ville de Genève soit associée au dispositif de coordination qui est piloté par le canton. Les demandes formelles de la Municipalité n'ont à ce jour pas obtenu de réponse, déplore-t-elle.

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a accepté mercredi une motion du MCG demandant de mettre en place une coordination qui associe les commerçants et les assureurs, en fixant notamment une cartographie des lieux particulièrement exposés. Pour les conseillers municipaux, il faut absolument anticiper pour ne pas revivre le traumatisme de 2023.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Présenté par
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Articles les plus lus
    Articles les plus lus