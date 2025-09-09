Nouvelle association cantonale des commerçants à Neuchâtel

Une nouvelle association cantonale de commerce de détail voit le jour à Neuchâtel. Elle résulte de la fusion des quatre associations de commerçants indépendants du canton et de la FNCID. L'assemblée constitutive aura lieu le 17 novembre.

ATS Agence télégraphique suisse

Une nouvelle association cantonale voit le jour dans à Neuchâtel dans le commerce de détail. Elle est le fruit de la fusion des quatre associations de commerçants indépendants (CID) du canton (Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Val-de-Travers) et de la Fédération neuchâteloise du commerce indépendant de détails (FNCID).

Respect des spécificités régionales

Les assemblées générales respectives ont eu lieu lundi soir, a indiqué mardi commerces-ne.ch. La nouvelle entité s’appuiera sur un modèle de gouvernance «équilibré, qui respecte les spécificités régionales», précise le communiqué. Elle a nécessité une concertation de plusieurs mois avant sa concrétisation.

La création officielle de la nouvelle structure aura lieu à l'occasion d'une assemblée constitutive le 17 novembre.