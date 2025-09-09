DE
FR

Une fusion de grande ampleur
Nouvelle association cantonale des commerçants à Neuchâtel

Une nouvelle association cantonale de commerce de détail voit le jour à Neuchâtel. Elle résulte de la fusion des quatre associations de commerçants indépendants du canton et de la FNCID. L'assemblée constitutive aura lieu le 17 novembre.
Publié: 10:15 heures
Partager
Écouter
La création officielle de la nouvelle structure aura lieu à l'occasion d'une assemblée constitutive le 17 novembre.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une nouvelle association cantonale voit le jour dans à Neuchâtel dans le commerce de détail. Elle est le fruit de la fusion des quatre associations de commerçants indépendants (CID) du canton (Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Val-de-Travers) et de la Fédération neuchâteloise du commerce indépendant de détails (FNCID).

A lire aussi
La Poste biffe 200 emplois et délocalise au Portugal
Les 5 infos suisses du jour
La Poste biffe 200 emplois et délocalise au Portugal
Record historique pour le ZEVENT qui dépasse les 15 millions d'euros de dons
Marathon caritatif sur Twitch
Record historique pour le ZEVENT qui dépasse les 15 millions de dons

Respect des spécificités régionales

Les assemblées générales respectives ont eu lieu lundi soir, a indiqué mardi commerces-ne.ch. La nouvelle entité s’appuiera sur un modèle de gouvernance «équilibré, qui respecte les spécificités régionales», précise le communiqué. Elle a nécessité une concertation de plusieurs mois avant sa concrétisation.

La création officielle de la nouvelle structure aura lieu à l'occasion d'une assemblée constitutive le 17 novembre.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus